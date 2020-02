Fifth Harmony: Normani reagált Camila Cabello rasszista posztjaira

Cabello bocsánatot kért azóta érte, most a rendszeresen rasszista trollok által támadott Normani is reagált egykori lánycsapatos kollégája ballépéseire.

A Rolling Stone magazin új száma négy különböző címlappal is boltokba került, kapott egy közös címlapot SZA, Normani, és Meghan Thee Stallion is, mint a popipar leendő nagy sztárjai, továbbá mindhármójuk kapott egy külön saját címlapot is.

Normani a Fifth Harmony lánycsapat tagjaként kezdte, akárcsak Camila Cabello, azóta pedig mindketten sikeresek szólóban is. Cabellonak korábban előkerült a tinédzserként működtetett Tumblr-blogja, amin több posztjában rasszista szavakat használt, vagy éppen rasszista poénokat sütött el. Cabello azóta bocsánatot kért érte, mondván, akkor még egy másik ember volt, azóta már érti, hogy amit csinált, miért volt helytelen.

Most a címlaphoz készült interjújában Normani is reagált, aki a Fifth Harmony egyetlen fekete tagja volt, a banda rajongóinak egy része pedig rászállt egy időben, rendszeresek voltak a halálos fenyegetések és a rasszista zaklatások. Elmondta, hogy nem érezte úgy, hogy a társai kellőképpen bevédték volna.

Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem fájt nekem ez az egész. Teljesen ledöbbentett, hogy ez egy olyan helyről jött, ami valamiféle biztonság és női testvériség kellett volna legyen, mivel tudtam, hogy ha velük történt volna olyasmi, mint velem, akkor gondolkodás nélkül bevédtem volna őket azonnal. Napokba telt számára, hogy egyáltalán tudomást vegyen arról, min is megyek keresztül online, és évekbe, hogy felelősséget vállaljon az offenzív posztjaiért, amik nemrég felszínre kerültek. Akár szándékos volt ez a részéről, akár nem, úgy éreztem, hogy a kettőnk kapcsolata csak második lehet a rajongóival ápolt kapcsolata mellett. De nem reménytelenített el ez az egész, mert hiszek abban, hogy mindenkinek meg kell adni a lehetőséget a személyiségfejlődéshez. Remélem, hogy fontos leckét tanult ezzel. Remélem, hogy őszintén érti, miért volt elfogadhatatlan ez az egész.

Leginkább azért tartja ezt az egészet fontosnak, mert nagyon sok fiatal gyerek rajong értük, Normani saját bevallása szerint pedig ezért rettenetesen fontos, hogy milyen példát mutatnak, tekintve, hogy képesek befolyásolni kiskorú rajongóikat.

Kiemelt kép: Paras Griffin/Getty Images, iHeart