Cynthia Nixon elkészítette az év legerősebb videóját a nőkkel szembeni lehetetlen elvárásokról

A Girls. Girls. Girls. magazin Cynthia Nixonnal együtt egy olyan fontos videót készített, amit mindenféle klisés túlzás nélkül látnia kéne mindenkinek. Félő viszont, hogy csak azokhoz nem fog eljutni, akikhez kellene.

Felkerült a Vimeóra egy közel háromperces videó, amiben Cynthia Nixon olvassa fel Camille Rainville 2017-es blogposztját, aminek címe:

Azt mondják, viselkedj hölgyhöz méltóan.

Az egyébként is erős szöveget a videóban egy még erősebb képi világgal támogatták meg. A szöveget felolvasó Nixon mellett modelleket, meztelen női testeket, csonkolt mellet, ánuszfehérítést és még Donald Trumpot illetve a napokban börtönre ítélt Harvey Weinsteint is láthatjuk. A szöveg a bevágott képekkel együtt tökéletesen érezteti a lehetetlen elvárásokat és a nyomást, amikkel a nők gyakorlatilag minden nap szembetalálják magukat: hogy hogyan nézzenek ki, hogyan öltözködjenek, hogyan viselkedjenek. És rámutat arra is, hogy a nők testét milyen szinten uralja a média, hogy mennyire áldozathibáztató ez a társadalom.

Camille Rainville szövegét angolul nem beszélő olvasóink kedvéért lefordítottuk:

„Azt mondják, viselkedj hölgyhöz méltóan. A szoknyád túl rövid. Az inged túlságosan lent van. A nadrágod túl szűk. Ne mutass túl sok bőrfelületet. Ne mutasd a combod. Ne mutasd a melled. Ne látszódjon ki a hasad. Ne mutasd a dekoltázsod. Ne látszódjon ki az alsóneműd. Ne mutasd a vállad. Öltözz fel rendesen. Hagyj valamit a képzeletnek is. Öltözz szerényen. Ne kísérts. A férfiak nem tudnak uralkodni magukon. A férfiaknak szükségleteik vannak. Topisnak nézel ki. Lazulj el picit. Mutass egy kis bőrt. Nézz ki szexin. Nézz ki bombázóan. Ne legyél annyira provokatív. Kiprovokálod. Viselj feketét. Viselj magassarkút. Ne azt a melegítőt vedd fel, úgy nézel ki, mintha elengedted volna magad.

Azt mondják, viselkedj hölgyhöz méltóan. Ne legyél túl kövér. Ne legyél túl vékony. Ne legyél túl nagydarab. Ne legyél túl kicsi. Egyél. Fogyj le. Ne egyél olyan sokat. Ne egyél túl gyorsan. Salátát rendelj. Ne egyél szénhidrátot. Hagyd ki a desszertet. Muszáj lefogynod. Bele kell férned abba a ruhába. Diétázz. Figyelj arra, mit eszel. Egyél zellert. Rágózz. Igyál sok vizet. Bele kell férned abba a farmerbe. Jézus, úgy nézel ki, mint egy csontváz. Miért nem eszel? Girhesnek tűnsz. Betegnek nézel ki. Egyél egy burgert. A férfiak a húsosabb nőket szeretik. Legyél kicsi. Legyél könnyű. Legyél nőies. Legyél nullás méretű. Legyél dupla nullás méretű. Semmi se legyél. Legyél kevesebb, mint a semmi.

Azt mondják, viselkedj hölgyhöz méltóan. Szabadulj meg a testszőrzetedtől. Borotváld a lábad. Borotváld a hónaljad. Borotváld a bikinivonalad. Gyantáztasd az arcod. A karod. A szemöldököd. Szabadulj meg a bajszodtól. Világosítsd a bőröd. Barnulj. Tüntesd el a sebeidet. Rejtsd el a striáidat. Legyen feszesebb a hasizmod. Töltesd fel az ajkaidat. Botoxold a ráncaidat. Varrasd fel az arcod. Szívasd le a zsírod. Legyen vékonyabb combod. Gyúrj vádlira. Legyen feszesebb a melled. Nézz ki természetesen. Légy önmagad. Légy egyedi. Légy magabiztos. Túlságosan próbálkozol. Túl mű vagy. A férfiak nem szeretik azokat a nőket, akik túlságosan próbálkoznak.

Azt mondják, viselkedj hölgyhöz méltóan. Sminkelj. Korrektorozd a pattanásaidat. Kontúrozd az orrod. Emeld ki az arccsontod. Rajzold körbe a szád. Rajzold meg a szemöldököd. Hosszabbítsd meg a pilláidat. Rúzsozd ki az ajkad. Púder, pirosító, bronzer, highlighter. Túl rövid a hajad. Túl hosszú a hajad. Melíroztasd a hajad. Látszik a lenövésed. Festesd be a hajad. Ne kékre, az természetellenes. Őszülsz. Olyan öregnek nézel ki. Nézz ki fiatalnak. Fiatalosnak. Nézz ki kortalannak. Ne öregedj meg. A nők nem öregszenek meg. Ha valaki öreg, az csúnya is. A férfiak nem szeretik a csúnyákat.

Azt mondják, viselkedj hölgyhöz méltóan. Tartogasd magad. Légy tiszta. Légy szűzies. Ne beszélj a szexről. Ne flörtölj. Ne legyél laza. Ne legyél ribanc. Ne feküdj össze mindenkivel. Ne veszítsd el a méltóságod. Ne szexelj túl sok férfival. Ne add oda magad. A férfiak nem szeretik a ribancokat. Ne legyél prűd. Ne legyél annyira karót nyelt. Szórakozz picit. Mosolyogj többet. Kényeztesd a férfiakat. Legyél tapasztalt. Légy szexuális. Légy ártatlan. Légy mocskos. Légy szűzies. Légy szexi. Legyél te a menő csaj. Ne legyél olyan, mint a többi csaj.

Azt mondják, viselkedj hölgyhöz méltóan. Ne beszélj túl hangosan. Ne beszélj túl sokat. Ne hagyj szünetet. Ne ülj úgy. Ne állj úgy. Ne legyél ijesztő. Miért vagy ennyire szerencsétlen? Ne legyél picsa. Ne főnökösködj annyira. Ne legyél határozott. Ne reagáld túl. Ne legyél olyan érzékeny. Ne sírj. Ne kiabálj. Ne káromkodj. Legyél visszahúzódó. Legyél engedelmes. Viseld el a fájdalmat. Légy odaadó. Ne panaszkodj. Add oda magad könnyen. Növeld az egóját. Hagyd, hogy beléd szeressen. A férfiak azt akarják, amit nem kaphatnak meg. Ne add oda magad. Hadd dolgozzon meg érte. A férfiak szerezik a becserkészést. Hajtogasd el a ruháit. Főzz neki vacsorát. Tedd boldoggá. Ez a nők feladata. Egy nap jó feleség lesz belőled. Vedd fel a nevét. A saját nevedet választod? Őrült feminista. Szülj neki gyerekeket. Nem akarsz gyerekeket? Egy nap majd fogsz. Meg fogod gondolni magad.

Azt mondják, viselkedj hölgyhöz méltóan. Ne hagyd, hogy megerőszakoljanak. Védd meg magad. Ne igyál túl sokat. Ne sétálj egyedül. Ne maradj kint sokáig. Ne öltözz így. Ne mutass túl sokat. Ne részegedj le. Ne hagyd egyedül az italod. Legyen mindig veled egy barát. Ott sétálj, ahol van utcai világítás. Maradj a biztonságos környékeken. Mindig szólj valakinek, hogy hová mész. Hordj magaddal paprikaspray-t. Legyen nálad síp. Úgy markolj a kulcsaidra, mint egy fegyverre. Menj el önvédelmi oktatásra. Ellenőrizd a csomagtartód. Zárd be az ajtóidat. Ne menj ki a házból egyedül. Kerüld a szemkontaktust. Ne tűnj könnyű esetnek. Ne vonzd a figyelmet. Ne dolgozz sokáig. Ne rontsd el a mocskos vicceket. Ne mosolyogj idegenekre. Ne mozdulj ki este. Ne bízz meg senkiben. Ne mondj igent. Ne mondj nemet.

Csak viselkedj hölgyhöz méltóan, azt mondják.”

A videót cikkünk megjelenéséig már több mint hárommillióan nézték meg.

