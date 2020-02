Mielőtt még teljesen megbolondulna, kapott egy új esélyt Shia LaBeouf

„Egyáltalán nem okoz örömet az életem” – mondta a színész néhány hónappal ezelőtt, a kijelentés pedig nem volt meglepő azoknak, aki figyelték, milyen ámokfutást rendezett az elmúlt években Hollywoodban. McDonald's-zacskós hajléktalant kergetett, nyilvánosan levizelte egy étterem falát, saját szexvideóval jelentkezett A nimfomániás című filmbe, egyik művészi performansza pedig mémként söpört végig az interneten. Úgy fest, LaBeouf 2020-ra lenyugodott, ebben pedig hatalmas szerepe volt egy Down-szindrómás színészkollégájának, akivel az Oscar-gálán díjat is átadott. Nézzük meg, hogyan jutott el idáig!

Gyerekszínészettől Harrison Ford örökéig

A korán jött filmes sikerek ellenére sincs ember, aki irigyelné Shia LaBeouf gyerekkorát. Apja vietnámi veterán, anyja balerina volt, egyszerre nevelték kereszténynek és zsidónak, a neve héberül annyit jelent, „isten ajándéka”. Apja a Vietnám okozta poszttraumás stressz szindróma miatt alkohol- és drogproblémákkal küzdött, ráadásul egyszer fia fejéhez is pisztolyt szegezett. A család szétesett, a szülők elváltak, LaBeouf anyjával maradt, aki viszont csak nehezen tudta eltartani őt, így a fiú eldöntötte, színésznek áll. 1998-tól már kisebb szerepekben tűnt fel a tévében, majd ügynöke beajánlotta őt egy tervezett Disney-sorozatba, ez volt az Even Stevens, aminek a főszerepét végül meg is kapta. (A hányatott sorsú Disney-sztárokról itt és itt írtunk).

Innentől nem igazán volt megállás, szerepet kapott az Én, a robotban Will Smith oldalán, majd Keanu Reeves mellé szállt be a Constantine – A démonvadász című filmbe. Mindkettőjüket a mai napig példaképeinek tekinti, Smith-ről például azt mondta, hogy mindig ott volt mellette, még akkor is, „ha elbaszott valamit”. Reeves-ről pedig így nyilatkozott:

Ő tényleg a legjobb, legkedvesebb emberek egyike. Soha egy rossz szót nem hallottam még róla. És ha hallottam volna, azt is megkérdőjelezném. Ő egy nagyon-nagyon kedves, tiszta lelkű ember.

De nem miattuk lett belőle a kétezres évek második felére az a fiatal színész, akit alkotói szempontból már a következő Mel Gibsonként emlegettek az emberek (későbbi balhéi után még inkább rászolgált az összehasonlításra). Huszonegy évesen már felállhatott a Saturday Night Live színpadára, ráadásul házigazda szerepben. A dolog tetszett LaBeouf-nak, hiszen komikusi vénáját gyerekkora óta ráerőltette először a szomszédokra, majd az iskolatársaira, később a helyi stand-up klubokban ücsörgő közönségre. 2007-ben Michael Bay főszerepet adott neki nagyszabású autós sci-fijében, a Transformers-ben, ami kritikailag nem annyira, ám bevételi oldalon nagyon sikeres volt – LaBeouf játékát szinte az összes amerikai lap dicsérte.

Innentől vált igazán izgalmassá a világ a színésznek: Bay után egy másik gigászi produkciókra szakosodott rendező, Steven Spielberg látta meg benne a potenciális sztárjelöltet, miután megnézte LaBeouf Stanley, a szerencse fia című filmjét. A rendező őt választotta az Indiana Jones és a kristálykoponya királysága egyik főszerepére, ahol Harrison Ford fiát játszhatta, de már azt tervezték, ő veszi majd át Jones professzor ostorát a továbbiakban.

Úgy nőttem fel, hogy ha eljutsz odáig, hogy Spielberggel dolgozz, akkor kész, megvagy

– mesélte egy Variety-interjúban, és mint kiderült, eredetileg Macaulay Culkin mintájára akart szerepeket kapni, például olyan filmekben, mint a Reszkessetek, betörők! Több filmet leforgatott még az évtized végéig, ezek között két Transformers-folyatás is akadt – ekkortájt már elég sokszor összetűzésbe került a hatóságokkal.

Konkrétan szétverte Hollywoodot

Az ámokfutása még 2005 környékén kezdődött, amikor konyhakéssel rárontott a szomszédjára, mert az kocsijával ráállt a felhajtójára – az ügy miatt bevitték a Los Angeles-i rendőrkapitányságra. Készítettünk egy idővonalat arról, milyen balhékban vett részt a kétezres évek közepétől.

2007 : Az évet egy gyógyszertári csetepatéval kezdte, a helyről a biztonságiak sem tudták kidobni, így a rendőrök vitték el.

: Az évet egy gyógyszertári csetepatéval kezdte, a helyről a biztonságiak sem tudták kidobni, így a rendőrök vitték el. 2008 : Azon a nyáron forgatták az Indiana Jones említett negyedik részét, amikor karambolozott: ugyan ártatlannak bizonyult, de elég sokat ivott a baleset előtt.

: Azon a nyáron forgatták az Indiana Jones említett negyedik részét, amikor karambolozott: ugyan ártatlannak bizonyult, de elég sokat ivott a baleset előtt. 2010 : A cannes-i filmfesztiválon nyíltan kritizálta Spielberget közös filmjük miatt, mert szerinte cserben hagyták az Indy-rajongókat.

: A cannes-i filmfesztiválon nyíltan kritizálta Spielberget közös filmjük miatt, mert szerinte cserben hagyták az Indy-rajongókat. 2011 : Balhéval indította az évet: verekedni kezdett egy bárban, bevitték a rendőrségre. Abban az évben még volt ideje megzavarni Megan Fox házasságát, akivel a Transformers első és második részében együtt játszott: egy magazinnak azt nyilatkozta, hogy a színésznővel lefeküdtek a forgatás alatt, amit Fox férje meglehetősen nehezen fogadott. Plusz LaBeouf kijelentette, a filmsorozat harmadik részében Isabel Lucas-szal is volt egy futó kalandja.

: Balhéval indította az évet: verekedni kezdett egy bárban, bevitték a rendőrségre. Abban az évben még volt ideje megzavarni házasságát, akivel a Transformers első és második részében együtt játszott: egy magazinnak azt nyilatkozta, hogy a színésznővel lefeküdtek a forgatás alatt, amit Fox férje meglehetősen nehezen fogadott. Plusz LaBeouf kijelentette, a filmsorozat harmadik részében is volt egy futó kalandja. 2012 : Ekkor forgatták a Halálos szerelem című filmet, aminek munkálatai alatt LSD-vel a szervezetében dolgozott, közben meztelenül rohangált a díszletek között, ellehetetlenítve a munkát. A Fékezhetetlent is ebben az időben vették fel, ott meg tök pucéran összeverekedtek Tom Hardyval .

: Ekkor forgatták a Halálos szerelem című filmet, aminek munkálatai alatt LSD-vel a szervezetében dolgozott, közben meztelenül rohangált a díszletek között, ellehetetlenítve a munkát. A Fékezhetetlent is ebben az időben vették fel, ott meg tök pucéran összeverekedtek . 2013 : Ebben az évben csinált egy rövidfilmet Howard Cantour.com címmel, aminek az alapötletét egy képregényekben utazó művésztől, Daniel Clowes-tól lopta. Később bocsánatot kért érte a Twitteren, de elég nagy botrány lett belőle, többször vitába keveredett Clowes ügyvédjeivel, majd ismét csak a Twitterre írta ki, hogy „többé már nem vagyok híres”, ezért felejtsék el őt. Ezt huszonkétszer posztolta.

: Ebben az évben csinált egy rövidfilmet Howard Cantour.com címmel, aminek az alapötletét egy képregényekben utazó művésztől, lopta. Később bocsánatot kért érte a Twitteren, de elég nagy botrány lett belőle, többször vitába keveredett Clowes ügyvédjeivel, majd ismét csak a Twitterre írta ki, hogy „többé már nem vagyok híres”, ezért felejtsék el őt. Ezt huszonkétszer posztolta. 2014 első fele : Évindítónak gyorsan lefejelt egy férfit egy londoni bárban, erről videófelvétel is készült. Majd bemutatták Lars von Tier botrányfilmjét, A nimfomániást, aminek berlini premierjére zacskóval a fején érkezett meg LaBeouf, azzal a felirattal: „többé már nem vagyok híres”. A filmre egy, a barátnőjével készült szexvideóval jelentkezett, aki miután ezt megtudta, elhagyta őt. Falra vizelés miatt kitiltották egy Los Angeles-i étteremből, később megkergetett egy hajléktalant, aki egy McDonald’s-os szatyrot cipelt az utcán, benne sült krumplival. Később az illető elmondta, LaBeouf el akarta fogyasztani a csomag tartalmát. Pár hónapra rá New Yorkban letartóztatták egy Broadway-musical közben, ahol a közönséget köpködte. Később egy sztriptízbár előtt kötött bele mindenkibe, hátha valaki leáll vele bunyózni.

: Évindítónak gyorsan lefejelt egy férfit egy londoni bárban, erről videófelvétel is készült. Majd bemutatták botrányfilmjét, A nimfomániást, aminek berlini premierjére zacskóval a fején érkezett meg LaBeouf, azzal a felirattal: „többé már nem vagyok híres”. A filmre egy, a barátnőjével készült szexvideóval jelentkezett, aki miután ezt megtudta, elhagyta őt. Falra vizelés miatt kitiltották egy Los Angeles-i étteremből, később megkergetett egy hajléktalant, aki egy McDonald’s-os szatyrot cipelt az utcán, benne sült krumplival. Később az illető elmondta, LaBeouf el akarta fogyasztani a csomag tartalmát. Pár hónapra rá New Yorkban letartóztatták egy Broadway-musical közben, ahol a közönséget köpködte. Később egy sztriptízbár előtt kötött bele mindenkibe, hátha valaki leáll vele bunyózni. 2014 második fele: Művészi akciózásba kezdett egy múzeumban, ahol hat napra beült egy terembe, majd az érdeklődők bemehettek hozzá pár percre egyesével. Mindent megtehettek: többen ordibáltak vele, volt, aki szelfizett, számos anyag elérhető erről a YouTube-on. Egy magazinnak elárulta, hogy míg ült, egy nő leszedte a ruháit és megerőszakolta őt, de LaBeouf nem ellenkezett. #ALLMYMOVIES (az összes eddigi filmem) néven indított egy estet, ahol beült a moziba megnézni minden filmet, amiben addig szerepelt. Az eseményhez több rajongó is csatlakozott, LaBeouf pedig videóra vette a saját reakcióit filmezés közben. 2014-ben még a munkában is fura volt: szerepet kapott David Ayer Harag című háborús filmjében, ahol Brad Pitt oldalán játszott. A lehetőséget nagyon komolyan vette, miután megkapta a szerepet, belépett az Amerikai Egyesült Államok fegyveres őrei közé, baptista lett, egy hónapig a seregben élt, kihúzta a saját fogát, megvágta késsel az arcát (a nyomot a mai napig viseli magán), valamint négy hónapig nem fürdött.

2015 : #Introductions címmel kisfilmet készítettek róla londoni hallgatók, a szürreális felvétel egyik része azonnal mémmé vált. Később #TOUCHMYSOUL (érintsd meg a lelkem) néven újabb művészkedésre vállalkozott, azt kérte rajongóitól, hívják fel és beszélgessenek vele, majd leírta a telefonszámát.

: #Introductions címmel kisfilmet készítettek róla londoni hallgatók, a szürreális felvétel egyik része azonnal mémmé vált. Később #TOUCHMYSOUL (érintsd meg a lelkem) néven újabb művészkedésre vállalkozott, azt kérte rajongóitól, hívják fel és beszélgessenek vele, majd leírta a telefonszámát. 2016 : #TAKEMEANYWHERE (vigyél, ahová akarsz) címmel művészi eseményt hirdetett, ahová olyanokat várt, akik szimplán elviszik őt helyekre.

: #TAKEMEANYWHERE (vigyél, ahová akarsz) címmel művészi eseményt hirdetett, ahová olyanokat várt, akik szimplán elviszik őt helyekre. 2017 : Letartóztatták, mert vitába keveredett egy férfival, aki Hitler tetteit észérvekkel akarta megmagyarázni a színésznek, miközben szelfizni akart vele. Ebben az évben még rasszista botrányba is keveredett: Georgia államban berúgott egy hotelben, ahová már a rendőröket is kihívták. A helyszínre érkező fekete rendőrre rasszista megjegyzéseket tett. Később bocsánatot kért a tettéért.

: Letartóztatták, mert vitába keveredett egy férfival, aki tetteit észérvekkel akarta megmagyarázni a színésznek, miközben szelfizni akart vele. Ebben az évben még rasszista botrányba is keveredett: Georgia államban berúgott egy hotelben, ahová már a rendőröket is kihívták. A helyszínre érkező fekete rendőrre rasszista megjegyzéseket tett. Később bocsánatot kért a tettéért. 2018: Tíz napig különös mondatokat írt ki a Twitter-oldalára, köztük olyanokat: „vannak a sivatagban növények, melyeket máshol nem találsz meg”.

Betegség és javulás

A szállodai balhézása után megvizsgálták őt, és megállapították, hogy akárcsak az apja, ő is poszttraumás stressz szindrómában szenved. A színész egészen másra gondolt először. „Azt hittem, hogy alkoholista vagyok, mármint igazi kemény alkoholista, amivel kezdenem kell valamit.”

2019 júniusában Josh Horowitz készített LaBeouffal egy húszperces interjút a YouTube-ra, ahol a színész őszintén beszélt az elmúlt évek botrányairól. Mint mondta, csak a magabiztosságát akarta megtalálni, hogy méltó módon állhasson olyan színészek mellett, mint Sean Penn vagy Gary Oldman, „ne csak a kölyök legyen a Transformersből, aki amúgy szart se tud”. Szerinte a nagy színészeket nem érdekli, hogy ő például miben szerepelt, nekik az érdekes, milyen ember Shia LaBeouf, miből táplálkozik a színészetet illetően. A beszélgetésben arra is kitért, hogy mostanság amatőr színházat csinál, főként olyanoknak, akiket egyáltalán nem érdekelnek a színdarabok, emiatt szeretnék meghozni a kedvüket.

Nem az vagyok, aki a »megmentem a világot« szarsággal próbálkozik. Azért vagyok itt, hogy valami jót tegyek. Hiszem, hogy a jó munka az életben átélt tapasztalatok miatt lesz olyan, amilyen. És tudom, hogy nagyon sok jó ember van itt, jó munkamorállal.

2019 novemberében megjelent a Honey Boy című filmje, amit ő rendezett, a főszerepet is ő játszotta. Főként gyerekkori élményeiből táplálkozott, a főszereplő apát pedig a sajátjáról mintázta. A kényelmetlenül őszinte élményként leírt LaBeouf-film jó pontokat szerzett a kritikusoknál, ekkor Kristen Stewart ült le vele beszélgetni a Varietynél, majd arról kezdtek agyalni, LaBeouf mit szeret a filmforgatásokban.

Lehangoló választ adott:

Azt hiszem, egyáltalán nem okoz örömet az életem. Elmagyarázom: a hétköznapokban nem szeretem a fagyit. De ha adsz nekem forgatáson egy fagyit, akkor kurvára imádom a fagyit. Ezt teszi velem a forgatás. Megszerettet velem dolgokat.

Még abban az évben megkapott egy főszerepet Tyler Nilson–Michael Schwartz rendezőpárostól The Peanut Butter Falconban, ahol egy Down-szindrómás színészkollégájával, Zack Gottsagennel játszott együtt, na meg Dakota Johnsonnal. LaBeouf és Gottsagen nagyon összebarátkoztak a forgatások alatt, előbbi támogatja fogyatékossággal élő kollégáját a színészi pályán, egy interjúban arról is beszélt, sok dolgot tanult Gottsagentől. Többek között azt, hogy érdemes jobban figyelni az embereket beszélgetés közben, és mindig nyitott szívvel kell mások felé fordulni. Johnsonnal kiegészülve egy másik beszélgetésben arról értekeztek, Gottsagen nem az alapján ítéli meg az embereket, mit tettek korábban, vagy hogy milyen balhék voltak körülöttük, szimplán csak arra fókuszál, amilyennek látja őket. Ez LaBeoufnak segített, sokkal érettebbé vált a kvázi új esélytől, amit a Gottsagennel közös munka hozott számára.

A jó viszony a forgatás és a filmbemutató után is megmaradt, sőt az idei Oscar-gálán ők ketten adták át a legjobb idegen nyelvű filmnek járó díjat. Gottsagen nehezen nyitotta ki a győztest rejtő borítékot, LaBeouf pedig mosolygott mellette, ezt az internet úgy értelmezte: a színész kiröhögte Down-szindrómás kollégáját. Gottsagen anyja elmondta, szó sincs erről: „Shia fantasztikus. Imádjuk őt. Szerintem azért vigyorgott, mert nehéz volt kinyitni a borítékot. A barátságuk nagyon szép”. Mint kiderült, LaBeouf nem szokta promózni saját filmjeit, de Gottsagen miatt most megtette, hogy végig támogatni tudja a fiút.

LaBeouf egy évtizedet átölelő ámokfutására nehéz magyarázatot találni, amolyan Mel Gibson-módra kirekesztette őt Hollywood, stúdiófilmekbe már nem hívják – ő maga nem is menne, ahogy Horowitz-nak mondta –, ezért a független filmes vonalon mozgolódik. Egyelőre ügyesen csinálja, a The Peanut Butter Falcon jó kritikákat kapott, LaBeouf pedig egy új esélyt arra, hogy valami fontosat még tegyen a filmes világban,

lehetőleg anélkül, hogy teljesen megbolondulna.

Fotó: Emma McIntyre/Getty Images for HFA/AFP