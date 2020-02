Jane Fonda és Olivia Colman is megőszült az Oscarra

Új év, új frizura!

Olivia Colman tavaly Oscart nyert A kedvencért a legjobb női főszereplő kategóriában, így hagyományosan ő adta át a díjat a kategóriában idén, ahogy az a színészkategóriákban lenni szokott. Feltűnhetett viszont, hogy a brit színésznő, akit mostanában a The Crownban láthattunk II. Erzsébet királynőként, a gálára váratlanul megőszült, valószínűleg egy szerep kedvéért. Viccelődött is vele a pódiumon, hogy ezzel jár, ha az ember Oscart nyer, villámgyorsan beleőszül.

Mellette egy másik színésznő, Jane Fonda is megőszült, pontosabban most lett ősz igazán. Eddig jobbára halvány szőke és szürkés világosszőke között mozgott, most új, virító fehér frizurát csináltatott az Oscarra.

Fotó: Richard Harbaugh – Handout/A.M.P.A.S., Getty Images[/caption]

Kiemelt kép: Richard Harbaugh – Handout/A.M.P.A.S., Getty Images