Miért rakják emberek szójaszószba a heréjüket?

Igen, emberek szójaszószba rakják a heréjüket a legújabb netes őrület részeként, mivel szerintük érzik az ízét így is. Ráadásul ennek az egésznek egy hét éves kutatás az alapja.

Az Amerikai Nemzeti Tudomány Akadémia folyóiratában, a PNAS-ban 2013-ban megjelent egy kutatás, ami azt vizsgálta, hogy az egerek heréiben levő ízlelőreceptorok hatással vannak-e a termékenységükre, és mint kiderült, amennyiben eltávolítják ezeket, az állat heréje elsorvad, továbbá az ivarsejtáramlásra is hatással van és nemzőképtelen lesz. A Business Insider szemlézte ezt a kutatást, de főleg arra húzta fel, hogy az emberek heréiben is vannak ízlelőreceptorok, akárcsak az emberi agyban, tüdőben, gyomorban, vagy éppen az ánuszban, amik képesek érzékelni sósat, édeset és keserűt, hiába nem ezzel foglalkozott elsősorban az adott kutatás.

Ugorjunk az időben egészen 2020 január 12-ig, amikor egy Twitter felhasználó rábukkant a kutatásról szóló Business Insider cikkre, amiből a vonatkozó részről készített egy képernyőfotót, majd kitweetelte tematikus mellékfiókjára azt a következő szöveggel:

A GOLYÓIDNAK VANNAK ÍZLELŐRECEPTORAI! A GOLYÓIDNAK VANNAK ÍZLELŐRECEPTORAI!

BALLS HAVE TASTEBUDS!

BALLS HAVE TASTEBUDS! pic.twitter.com/xDaBZC4JI0 — images that might be cursed (@mightbecursed) 2020. január 12.

A tweet nagyot ment az interneten, több mint nyolcszáz retweetet és négyezer lájkot begyűjtve. Ekkor jött egy Regan nevű TikTok-felhasználó, és csinált egy videót, amiben felhívja erre a figyelmet, majd felszólított minden férfit, hogy tegye a heréit valamibe, aminek van íze.

Tudtad, hogy amikor egy férfi szójaszószba rakja a heréit, akkor képes érezni a szósz ízét? KÉPES ÉREZNI AZ ÍZÉT! Bárcsak viccelnék, pedig nem. Ha van heréd, kérlek mártsd bele valamibe tudományos célból, mert tudnom kell.

A videó már több mint hatszázezer lájknál jár, a férfiak pedig elkezdtek szófogadóan szójaszószt kenni a heréjükre. A többség érezni is véli a szósz sós ízt, amitől egyre több és több ember próbálja ki, az egész pedig csak dagad és dagad.

Look what you made me do to my husband💀😂 pic.twitter.com/sr6TwbETBw — Viveca Albarran (@VivecaAlbarran) 2020. január 15.

De amúgy feleslegesen kennek szóját a heréjükre

A Men’s Health Australia a jelenség kapcsán megkérdezett egy orvost, dr. Kieran Kennedyt, aki kissé lehűtötte a kedélyeket.

Utálom, hogy egy újabb doktor vagyok, aki elrontja mások szórakozását, de nem, a tények nem igazolják, hogy a herék képesek a tradicionális értelemben ízlelni. Egy halom tanulmány kimutatta, hogy bizonyos szervek tartalmaznak ízérzékelőket, beleérve a torok különböző részeit, a vesét és igen, a heréket is. Ugyanakkor az ezzel kapcsolatos kísérleteket többnyire állatokon végezték. (…) A kutatás, és minden további, ami követte, nem azt mutatta ki, hogy bármelyik állat képes konkrétan ízlelni vele úgy, ahogy mondjuk a szájával. Nincs semmilyen tudományos vagy orvosi bizonyíték, ami alátámasztaná, hogy bármelyik faj hímje képes ízlelni a golyóival.

Ráadásul konkrétan a herékben vannak az ízérzékelők, amit ugye beborít a herezacskó, amin nem szivárog át a szójaszósz. Tehát nagyjából annyit ér ez az egész, mintha valaki az arcára kenne valamit, hogy megízlelje.

A kutatás azt mutatta ki, hogy az ízlelőreceptorok a herékben vannak, nem a herezacskóban, kevésbé orvosi nyelven fogalmazva nincs rá bizonyíték, hogy bármilyen ízérzékelő van ott, ahova a srácok a szószt dörzsölik. Szóval elméletben, ha képes is lennél ízek érzékelésére a heréddel, a szójaszósznak át kéne szivárognia a zacskón át a herékig, ami eléggé lehetetlen

– tette hozzá az orvos, de ha ez nem győzne meg, jeleznénk, hogy az ánuszban is vannak ízlelőreceptorok, szóval ha ez tényleg működne, akkor rendszeresen az ürülékünk ízét is kellene érezzük a szánkban.

Na de akkor miért érzik a szójaszószt a heréjükön?

Természetesen erre is van egyszerű válasz, és még csak nem is teljesen a placebo hatás az. Az ízlelésünk nagyjából 80%-a ugyanis a szaglásunkból jön, dr. Kennedy szerint pedig emiatt tűnik úgy, hogy érzik a szójaszósz ízét a vállalkozók.

Ha belegondolsz, amikor elképzelsz valami sósat, mint a chips, vagy keserűt, mint a citrom, vagy éppen készülsz enni valamelyikből, észreveheted, hogy a szád megtelik nyállal és néha némi ízt is érzel. Ehhez hozzájön az a dolog is, hogy ezek a srácok beszippantanak egy jó adagot a szójaszósz illatából is, miközben előkészítik a cuccukat, ami megmagyarázza, hogy mégis miért éreznek ízt.

A jó hír azoknak, akik mégis összekenték a herezacskójukat, hogy nem okoznak vele kárt a saját egészségükben.

Szerencsére a kísérletből nem származhat semmilyen hosszútávú komoly egészségügyi baj. De felkészülhetnek rá, hogy viszketni fog egy csomót.

Ugyanakkor sose lehet tudni, ha valaki feltétlenül rá akar kenni valamit oda, ahova nem feltétlenül szokás, először jó, ha meggyőződik az összetevőiről, ugyanis sok dolog függ attól is, hogy a kísérleti alany bőre mennyire érzékeny és mire allergiás.

A bőr ott lent nagyon érzékeny, sose tudhatod, hogy ha valamit rádörzsölsz, amit nem kéne, akkor nem alakulhat-e ki irritáció, vagy valamilyen egyéb allergiás reakció. Néhány szójaszószban például lehet chilli vagy egyéb extra adalék. Ha érzékeny a bőröd, akkor simán megduzzadhat, fájhat, vagy akár rosszabb is történhet, szóval én azt mondanám, inkább tartsd tisztán a csomagodat.

Volt már rosszabb

Ez messze a legártatlanabb kihívások közt van. Elég, ha csak a Tide Pod Challenge-re gondolunk. Az egész ártatlan mémként indult, miután sokan egyetértettek abban, hogy a vízben oldódó mosókapszulák úgy néznek ki, mintha mondjuk valamilyen finom édességek lennének. Emiatt pedig emberek létrehoztak egy kihívást, aminek lényege az volt, hogy a szájukba vették a kapszulákat, majd az erről rögzített videót feltöltötték YouTube-ra. Mivel a mosókapszulákban olyan anyagok vannak, amik másként hatnak nyállal és vízzel való érintkezésre, méreganyagok szabadulhatnak fel, és tartós károkat okozhatnak a szervezetünkben. Szerencsére a YouTube hamar véget vetett ennek az őrületnek, tiltva a platformról minden ilyen videót és törölve a már fent levőket.

Aztán ott volt a Fire Challenge, aminek mindössze annyi volt a lényege, hogy emberek magukra vagy egymásra locsoltak gyúlékony anyagokat, majd meggyújtották, felvéve a reakciójukat. Meglepő módon az emberek pont úgy reagáltak, ahogy sejteni lehetett, hogy fognak, ha begyullad a testük. A következményei is sejthetőek voltak, egy tizenkét éves gyereket például másodfokú égési sérülésekkel szállítottak kórházba.

A legidiótább mindegyik veszélyes kihívás közül viszont talán a Choking Game volt, aminek mindössze annyi volt a lényege, hogy emberek felvették, ahogy fojtogatják egymást. Az oxigén hiányától ugyanis betépést reméltek. A kihívásnak halálos áldozata is volt. Egy fokkal kevésbé veszélyes, de hasonlóan idióta dolog, az a Salt and Ice Challenge, aminek az volt a lényege, hogy az emberek megsózták a bőrfelületükre helyezett jeget, mindenféle égési sérüléseket okozva maguknak vele. Ha valaki egyébként túl sokat csinálja a tenyerével, esélyes, hogy sérülni fognak az idegek.

Szintén szimplán csak önkárosító volt az Eyeballing Challenge, amikor emberek vodkát öntöttek a szemükbe, hogy gyorsabban berúgjanak. A szemen keresztül ugyanis az alkohol a fő idegrendszeren keresztül egyenesen az agyba kerül. Ugyanakkor hasonló a hatása, mintha valaki fehérítőt öntene a szemgolyójába: a látószerv befertőződhet vagy sebesedhet, mivel az alkohol károsítja az ezért felelős sejtjeinket a szemgolyónkon, hosszútávon pedig veszélybe kerül a látásunk is. Arról nem is beszélve, hogy amúgy csak nagyon minimális alkohol jut el tényleg az agyunkig abból, amit a szemünkbe öntünk. Cserébe nagyon fájdalmasan.

Emellett komoly száj- és fogsérüléseket okozott a Corn on the Drill kihívás is, aminek az volt a lényege, hogy emberek rárakták a főtt kukoricát a fúróra, kipróbálva, képesek-e enni úgy, hogy a fúró folyamatosan gyorsan forgatja a kukoricát. Egy lánynak például jó nagy kopasz folt is keletkezett a fején tőle, miután a fúró szó szerint kitépett egy nagyobb adagot a hajából. Ezekhez képest a legkevesebb, hogy páran összekenik szójaszósszal a heréjüket, még ha amúgy teljesen értelmetlen is.

Kiemelt kép: Smith Collection/Gado/Getty Images