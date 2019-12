Bill Cosby megsértődött Eddie Murphy-re, amiért az vele viccelődött

Ezek szerint van tévéje a börtönben.

Szombaton Eddie Murphy vezette a Saturday Night Live-ot, ami azért is volt nagy dolog, hisz a műsorban kezdte még nagyon fiatalon a pályafutását. A nyitó monológjában, amibe beugrott Chris Rock, Dave Chappelle, meg Tracy Morgan is, mint legendás fekete, a műsorhoz köthető nevettetők, Murphy azzal viccelt, hogy 10 gyereke van. Mint mondta, senki nem fogadott volna évekkel ezelőtt arra, hogy belőle lesz mintaapa, Bill Cosby pedig börtönben fog ülni, hozzátéve, hogy na ki Amerika kedvenc édesapja most.

Cosby egyébként családbarát komikusként többször is kritizálta azokat a komikusokat, akik káromkodnak, meg mindenféle illetlen dologról beszélnek a színpadon, Murphy pedig fiatalon ugye egy ilyen komikus volt, aki igazi rocksztárként élt, szóval volt egy extra elégtételszerű jellege is a poénnak. Úgy tűnik, hogy Cosby börtönében van tévé, vagy valaki elmondta neki a poént, szóvivője révén ugyanis reagált a poénra az ismert szexuális ragadozó. Képviselője felhívta a figyelmet rá, hogy nélküle ma nem létezhetne se Murphy, se a többi fekete sztár, akik aznap este a színpadon volt, ezután pedig gyakorlatilag lerabszolgázta a poénért.

Szomorú, hogy Mr. Murphy a Saturday Night Live-ba való győzedelmes visszatérését Mr. Cosby pocskondiázására pazarolja. Az ember azt gondolná, hogy Mr. Murphy szabadon távozhatott a gyapotföldről, hogy saját döntéseket hozhasson, de úgy döntött, hogy inkább eladta magát Hollywood rabszolgájának.

Ezután pedig szomorúnak nevezte, hogy ahelyett felemelne feketéket Murphy, inkább belerúg egy földön levőbe.

Kiemelt kép: YouTube