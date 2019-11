Baj lett abból otthon, hogy Gáspár Zsolti azt mondta Demcsáknak, hogy jó a bulája

Mindez úgy derült ki, hogy elmesélte, a bárányának, Bécinek szokta elmondani minden búját-baját.

Vasvári Vivien és Müller Péter mellett Gáspár Zsolti is Szulák Andrea vendége volt a Nyugi! Köztünk marad… legutóbbi epizódjában, a többieknek pedig egy ponton meg kellett tippelni Gáspár bárányának, Bécinek a nevét. Ennek kapcsán elmondta, hogy rengeteget beszél a háziállataival, ha otthon balhé van, gyakorlatilag a pszichológusai, és néha velük is alszik, ha kirakja a felesége a házból. Ennek kapcsán pedig elárulta, hogy nem igazán nézték jó szemmel otthon, hogy csapta a szelet Demcsák Zsuszának az Ázsia Expressz 2-ben, megdicsérve a fenekét, balhé is lett belőle. Gáspár saját védelmére elmondta, hogy hát több napon keresztül látta, muszáj volt megdicsérnie a buláját. Valószínűleg működött ez a magyarázat otthon is.

Kiemelt kép: YouTube