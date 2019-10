Joaquin Phoenix már szégyelli a videót, amin kiakad a Joker operatőrére

Jimmy Kimmel váratlanul előkapott egy exkluzív felvételt a forgatásról, a színész teljesen zavarba jött.

Joquin Phoenix a hamarosan a mozikba kerülő Jokert promózta Jimmy Kimmel műsorában, Kimmel pedig váratlanul előkapott egy exkluzív felvételt a semmiből, ami a film forgatásán készül. A felvételen Phoenix finoman szólva is kezd elveszni a karakterben, ugyanis szó szerint azt mondja idegesen az operatőrnek, hogy fogja már be a pofáját, mert próbál valami igazit kreálni az alakításával.Majd elkezd egyre idegesebb lenni, különböző inzultusokkal illeti, végül dühösen feláll és elmegy. A színészt látszólag váratlanul éri a dolog, rögtön teljesen zavarba jön, először tovább akar lépni a dolgon gyorsan, majd végül elnézést kér, elmeséli, hogy az operatőr suttogását folyamatosan hallotta, és elvesztette az önkontrollját, amiért szégyelli magát. Nem sűrűn látunk ilyent se late night show-ban. Persze lehet, hogy számítottak rá, hogy ki fog szivárogni idővel, és inkább elébe mentek a dolognak még most.

Ha nem akarsz lemaradni a celebhírekről… akkor neked szól legújabb Facebook-oldalunk, a Nejlon, ahol éppen egy szuper közösség épül és ahol a hazai híres és/vagy érdekes emberek vannak a középpontban.

Kiemelt kép: YouTube