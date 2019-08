A napi edzés letudva.

A modell idei új hobbija a kertészkedés, terméseiről pedig rendszeresen posztol is. Nemrég azzal viccelődött, hogy milyen nagyra nőttek a cukkinijei, de a legfrissebb fotóján már egészen lehetetlen méretű zöldséget mutatott. Innen úgy tűnik, hogy be is durrant Horváth Éva karja.

Most ehhez a képhez mit írjak 😂 ➡️ Mi már kamionnal szállítjuk a termést a Nagybanira

– viccelődött Horváth Éva.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Horváth Éva (@evahorvathofficial) által megosztott bejegyzés, Aug 22., 2019, időpont: 9:48 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@evahorvathofficial