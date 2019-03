Priyanka Chopra végre reagált a pletykákra, miszerint összeveszett Meghan hercegnével

Priyanka Chopra egy indiai színésznő, Meghan hercegné pedig Harry herceg felesége, aki korábban amerikai színésznő volt. ezek ketten pedig nagyon jó barátnők. Most, hogy ezeket gyorsan tisztába tettük, el is érkeztünk a lényeghez, miszerint egy ideje arról szólt pár pletyka, hogy Chopra és a hercegné összevesztek, mert:

Meghan hercegné nem ment el Chopra és Nick Jonas indiai esküvőjére,

indiai esküvőjére, majd Chopra nem ment el a hercegné babaváró bulijára.

Chopra most Andy Cohen műsorában vendégeskedett, ahol betelefonálók kérdésére is válaszolt, az egyik kérdező pedig arra volt kiváncsi, hogy most akkor tényleg összevesztek-e, hisz nem voltak ott egymás buliján.

És amikor az izgalom a tetőfokára hágott, Chopra egy csapással elintézte, és ezt mondta:

Nem. Nem igaz.

via GIPHY

Kiemelt kép: Instagram/Priyanka Chopra