A Harry Potter sztárja elnézést kért egész Japántól felkavaró pólója miatt

Tom Felton, a Harry Potter-filmek Draco Melfoya igen sok japán haragját kiváltotta, miután posztolt egy zenés videót az Instagramjára. Nem a produkcióval volt baj, hanem a színész pólójával, az ugyanis Japán felkelő nap zászlaját ábrázolta. A zászló a nacionalizmust jelképezi a japánoknak, és a II. világháború rémségeire emlékezteti őket, tekintve, hogy ez volt a Japán Birodalmi Hadsereg hivatalos jelképe. Sporteseményeken is fel-feltűnik, mert harci szellemet szimbolizál, megítélése viszont inkább negatív, nem csoda, hogy Felton képe is erős indulatokat váltott ki sokakból. Ő maga később kért elnézést emiatt:

— fogalmazott Felton, korrektségétől pedig meghajolunk.

I sincerely apologise if my last Instagram video offended anyone. I had no idea the symbolic reference of the T-Shirt I was wearing. I am a lover, not a hater and I thoroughly regret buying it now knowing what it represents. My ignorance is no excuse but I’m deeply sorry x

— Tom Felton (@TomFelton) 2019. március 9.