Rendőrség: kérjük, ne hívjanak minket a Facebook leállása miatt

Milliók szenvedtek tegnap délután a Facebook több szolgáltatásának hibája miatt. A közösségi oldalak leállása sokak számára igazi vészhelyzetnek számított. Erre reagálva a rendőrség Új-Zélandon és Ausztráliában a Twitteren kérte az emberek, hogy legyenek olyan kedvesek, és ne hívják őket a nem működő oldalak miatt – írta a Daily Mail.

– írta az új-zélandi Canterbury város rendőrsége a hivatalos Twitter-oldalán. Hozzátéve, hogy:

We know. Our @facebook and @instagram haven’t been working either. Unfortunately we cannot do anything about this because, you know, they’re based in America and we’re the Police. So please don’t call us to report this. Pretty please.

— Canterbury Police NZ (@NZPCanterbury) March 13, 2019