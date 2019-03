A pillanat, amikor megkérték Jennifer Lopez kezét

Az énekesnő készülhet a negyedik esküvőjére, ugyanis párja a korábbi profi baseball-játékos, Alex Rodriguez március 9-én letérdelt elé a tengerparton és feltette a nagy kérdést.

Jennifer Lopez két napja már megmutatta a nagyon nagy és nagyon drága követ, amit az ujjára húztak és habár már most olyan pletykák kaptak szárnyra, hogy az énekesnőt csalja a vőlegénye, ez nem zavarja a párt. Lopez most arról is posztolt, hogyan zajlott a romantikus lánykérés.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Jennifer Lopez (@jlo) által megosztott bejegyzés, Márc 12., 2019, időpont: 9:21 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@jlo