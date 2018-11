Jennifer Lopez nem bánja, hogy barátnője felpofozta

Jennifer Lopez legújabb filmjét, az Álommelót promózta épp Ellen DeGeneres műsorában, és szóba került az egyik jelenet, amiben Leah Remini éppen elkezdi pofozgatva bíztatni partnerét, aki erre visszaüt frusztráltan. Mint kiderült, a jelenet valamennyire rögtönzött volt. A szöveg adott volt, illetve Remininek spannolnia kellett JLo-t, de a pofozgatást már előbbi tette bele a jelenetbe, kissé meg is lepve utóbbit, így a jelenet végén amikor frusztráltan azt mondja, hogy ne pofozgassa már és visszaüt, az valamennyire a saját reakciója is volt. Lopez elmondta, hogy a saját frusztrációja is benne volt a reakcióban, de végig karakterben maradt és szerinte jól sült el, csak még viccesebb lett így a jelenet, meg a reakciója is, így örül, hogy megtörtént. Jó barátnők Reminivel, így nem haragudott meg rá a jelenet forgatása alatt sem.