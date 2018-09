Curtis elmondta, kivel folytatja karrierjét

Ganxsta Zoleenak is megvan a véleménye, de nem áll ki Curtis mellől

Péntek este, a Sláger TV őszindító buliján Curtis is fellépett, ahol a színpadon állva, karrierje alakulásáról is beszélt. Kiderült, hogy egyáltalán nem esett kétségbe a Majkával való “szakítás” óta. Már az új partnere is megvan.

Tele vagyok tervekkel, nem áll meg az élet az ősszel sem. Megkezdődtek a munkálatai az új lemezemnek, amit nem mással, mint Emilioval közösen tervezek. Nemrég közös dallal rukkoltunk elő, de egy közös lemezt is tervezünk

– kezdte Curtis, aki az elmúlt időszakban többször feltűnt Emilio és családjának reality-jében is.

Bár csak négy-öt éve vagyunk barátok, nekem ő olyan, mintha a testvérem lenne.Mindig számíthatunk egymásra és nemcsak zeneileg, de emberileg is teljesen egy hullámhosszon vagyunk. Egy barát minden körülmények között barát kell, hogy maradjon. Tudom, hogy benne soha nem fogok csalódni és ő is számíthat rám bármikor

– szögezte le a rapper.

Jövőre egy zenekaros turné is a terveim között szerepel, így már most gőzerővel dolgozom azon, hogy 2019-ben minden tervem és elképzelésem valóra váljon.

(Blikk)

Kiemelt kép: Instagram/Curtis