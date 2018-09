Ilyen munkahelyre vágyunk – már most elérhető (X)

Szerencsére ma már több cég partner az életünk rugalmasabb alakításában, hogy mindent gyorsan és hatékonyabban intézhessünk. Viszlát reggeli dugók és kéményseprő miatt kivett szabadságok!

Reggel ébredés után készülődés a fürdőszobában, majd gyors indulás…na nem az irodába, hanem a kedvenc foteledbe, ahonnan videókonferencián keresztül bekapcsolódsz a reggeli értekezletbe. Ma a mosógépszerelőt várod, aki persze nem tudta megmondani, hogy 8 és 14 óra között pontosan mikor fog jönni, így praktikusabbnak tűnt aznap délelőtt otthonról dolgozni. Délben leugrasz a sarki kis étterembe ebédelni, ahol a kávé mellől elintézel pár hívást, megválaszolsz néhány e-mailt a mobilodon, majd felkészülsz a délutáni megbeszélésedre. Ebéd után irány az iroda, ahol az online csapatmunka-platformon dolgozol tovább a feladaton.

Utópiának tűnik? Vagy esetleg egy szabadúszó átlagos napjának? Olyan sokat beszélünk a jövő munkahelyéről, hogy észre sem vesszük, a digitális eszközök segítségével már most megérkeztünk abba a korba, ahol a saját igényeink szerint alakíthatjuk a napunkat akár egy nagyvállalat dolgozójaként is. Ehhez tényleg nem kell más, mint megfelelő internet, egy számítógép, egy okostelefon és egy olyan cég, amely megteremti a kereteket a modern, digitális munkavégzéshez.

Azzal, hogy saját magad döntheted el, mikor és hol dolgozol, hatékonyabb lehetsz a munkádban és akár a személyes ügyek intézésében is, persze csak ha te is akarod, és folyamatosan törekedsz rá, hogy a lehető legjobban oszd be az idődet. Az új típusú, rugalmasabb feltételeket biztosító munkahelyek jelenthetik a szabadúszó életforma és a nagyvállalati légkör ideális kombinációját, hiszen egyszerre nyújtanak szabadságot és stabil hátteret.

A digitális technológiákkal már most rugalmasan alakíthatják a munkájukat és a magánéletüket például a Magyar Telekom dolgozói is. A vállalat frissen elkészült új székháza Magyarország egyik leginnovatívabb munkahelye lesz, amely támogatja a lehető leghatékonyabb munkavégzést, és segíti a dolgozókat abban, hogy az életüket a saját igényeik szerint alakítsák, így kihozva magukból a legtöbbet. Persze nem meglepő, hogy épp a Telekom az, amely ilyen komoly befektetéssel támogatja munkavállalóit abban, hogy kihasználhassák a digitális kor vívmányait, hiszen a vállalat országosan is törekszik arra, hogy a lehető legtöbb ember számára tegye elérhetővé az online eszközök kínálta lehetőségeket.