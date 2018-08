Vajnáné közösségi oldalán mutatta meg, hogy sztárbarátja, Arnold Schwarzenegger mennyire szereti az állatokat. A színész legutóbbi budapesti látogatása során is nálunk vacsorázott, ahol mindkét macskáját kényeztette egy kicsit.

Imádja az állatokat. A macskáimat is szerette, amikor nálunk vacsorázott. Olyan nagy szíve van

– írta posztjában Vajna Tímea, aki több korábbi felvételt is megosztott, köztük egy olyat is, amin egy pónit(?!?) vitt be a nappaliba.

