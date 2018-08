Vajna Tímea szó szerint pofára esett

Aki szerette volna látni magát az esést is, nem csak a földön fekvést, annak most csalódást kell okoznunk, mert a magyar filmügyi kormánybiztosné csak úgy tett, mintha épp lezúgott volna magánepülője lépcsőjéről, miközben hazaérkezett Ibizáról. Vajna Tímea posztjához a #challenge hashtaget is odaírta, vagyis lehet, hogy ezzel egy új kihívást szeretne elindítani, aminek sikere viszont kérdéses lesz, tekintve, hogy

Magyarországon nem túl sok ember rendelkezik magánrepülővel, amiről pofára eshet.

A post shared by Timea Vajna (@timeavajna) on Aug 21, 2018 at 11:45am PDT

Kiemelt kép: Instagram