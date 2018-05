Dwayne Johnson az orális szexről: Mindenből kiveszem a részem

Miután felkapta az internet, hogy DJ Khaled nem elégíti ki a feleségét orálisan, Dwayne Johnson is úgy érezte, hogy meg kell nyilvánulnia a témában.

A hollywoodi keményfiú a Twitter-oldalán posztolt arról, hogy őt nem hozza zavarba az ilyesmi:

Ahem.. *clears throat*

as a man, I take great pride in mastering ALL performances. This is probably a little TMI.. I will now quietly excuse myself from this fun thread 👀

— Dwayne Johnson (@TheRock) 2018. május 6.