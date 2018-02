Az egyik legkeresettebb magyar topmodell már sokadszorra szerepel a Sports Illustrated magazin fürdőruhás kiadásában, de az idei szereplés minden eddigit felülmúl.

Palvin Barbara a szokásosnál is merészebb a képeken, – az egyiken például olyan fürdőruhát visel, ami csak az egyik mellét takarja – ráadásul a munka során videó is készült róla, így mozgásban is láthatjuk a 24 éves modellt.

Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) által megosztott bejegyzés, Febr 14., 2018, időpont: 4:59 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: David M. Benett/Dave Benett/ Getty Images for L’Oreal Paris Gold Obsession