Szabó Zsófi kisfia kiköpött Szabó Gyula ezen a fotón

A műsorvezető december elején adott életet kisfiának, akit azóta többször is megmutatott már. Szabó Zsófi legutóbb egy cuki családi fotót posztolt közösségi oldalán, sőt új otthonába is bepillantást engedett, most pedig férje, Zsolt dicsekedett el Mendellel.

Azon túl, hogy a meghitt apa-fia fotó nagyon aranyos, meg kell jegyezni, hogy a pici már most hasonlít híres nagypapájára, Szabó Gyulára. Igaz, a szülők úgy látják, hogy fiukban mindenkiből van egy-egy jellemző vonás.

Kis Zsolt (@kiskiszsolt) által megosztott bejegyzés, Jan 16., 2018, időpont: 11:30 (PST időzóna szerint)



Kiemelt kép: RTL Klub/StoryExtra