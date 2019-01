Vonattal ütközött egy válogatott futballista

Hétfő reggel számolt be róla a Blikk, hogy a nyíregyházi Lapály utcai vasúti átkelőnél egy korábbi válogatott focista a vonatnak ütközött. A balesetet vélhetően az erős havazás miatti rossz látási viszonyok okozták, amin a fénysorompó hiánya is rontott. A sofőr szerencsés, mivel az ütközést követően nem gyűrte be járművét a vonat maga alá. Persze az autó így is komoly kárt szenvedett.

Nyíregyháza Lapály utcán közlekedett a Tünde utca felől a Táncsics utca irányába 2019. január 8-án 21 óra 10 perc körül személygépkocsival egy férfi. A járművezető az elsődleges adatok szerint a Lapály utcai vasúti átjáróba történő behaladásakor figyelmen kívül hagyta a részére kihelyezett „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát, és nem biztosított elhaladási elsőbbséget egy neki jobbról érkező és a Nyíregyháza vasútállomás irányába tartó személyszállító vonatnak

– idézte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát a lap.

Azt nem tudni, melyik futballistáról van szó, csak az biztos, hogy korábbi élvonalbeli és válogatott csatár az illető. Gondatlanságból elkövetett vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt büntetőeljárást rendeltek el az ügyében.

Nyitókép: MTI Fotó: Sóki Tamás