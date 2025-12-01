Közleményt adott ki a Red Bull, miután a vádaskodásuk után gyűlöletcunami zúdult a Forma-1-es újoncra

Közleményben tudatta a Forma-1-ben szereplő Red Bull csapata, hogy megbánták azokat a kijelentéseket, melyek után az intertenet támadják és fenyegetik a Mercedes újonc versenyzőjét, Kimi Antonellit.

A 19 éves olasz a Katari Nagydíj hajrájában hibázott, aminek következtében Lando Norris meg tudta őt előzni a hajrában – a brit így 12 pontos előnyből várja majd a Katarban győztes Max Verstappennel szemben a szezonzárú Abu-dzabi Nagydíjat. Verstappen versenymérnöke, majd a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko is összeesküvést emlegetett és arról beszéltek, hogy Antonelli direkt engedte el a vb-éllovas Norrist, miközben a felvételeken egyértelmű volt, hogy az olasz elrontott egy kanyarkombinációt és lesodródott a pályáről.

A 19 éves versenyző komoly gyűlöletcunamit kapott a közösségi oldalakon, ami után az Instagram-profilképét feketére változtatta. A Mercedes pedig felvette a kapcsolatot az FIA-val, hogy véget vessenek a mocskolódásnak. Hétfőn a Red Bull is reagált a történtekre.

„A Katari Nagydíj vége előtt és közvetlenül utána tett kijelentések, amelyek szerint a Mercedes versenyzője, Kimi Antonelli szándékosan engedte volna el Lando Norris-t, egyértelműen helytelenek. A visszajátszott felvételek azt mutatják, hogy Antonelli egy pillanatra elvesztette az uralmat az autója felett, így Norris meg tudta előzni.

Őszintén sajnáljuk, hogy mindez oda vezetett, hogy Kimi online zaklatást kapott

– áll a Red Bull közleményében, mire a Mercedes egy fricskával reagált, miszerint nem először fordult elő ilyen.