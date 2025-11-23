Hamilton: Szörnyen érzem magam

Élete legrosszabb Forma-1-es idényének nevezte a mostanit Lewis Hamilton, a britek hétszeres világbajnoka.

Szörnyen érzem magam. Ez a legrosszabb szezonom, és bármennyire is próbálkozom, csak egyre rosszabb lesz. Pedig mindent megpróbáltam, az autóban és azon kívül is

– nyilatkozta a Las Vegas-i Nagydíj után.

A Ferrarinál az első idényét töltő Hamilton az utolsó helyről rajtolt és a tizedik helyen végzett, de a két McLaren kizárása után a nyolcadik helyre lépett előre.

A Ferrarival legutóbb 2009-ban Abu-Dzabiban fordult elő, hogy gyenge teljesítménye miatt a rajtrács végéről indult az egyik autója.

A januárban érkezett hétszeres vb-győztes az eddigi 22 futam során nem állt dobogón, a szezon fénypontját az jelentette számára, hogy márciusban Sanghajban megnyerte a sprintfutamot.

Az olasz istálló tavaly második lett a konstruktőrök között, most viszont a negyedik helyen áll.