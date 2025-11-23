autósportf1ferrariforma 1
Forma-1

Hamilton: Szörnyen érzem magam

CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
24.hu
2025. 11. 23. 12:47
CLIVE MASON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Élete legrosszabb Forma-1-es idényének nevezte a mostanit Lewis Hamilton, a britek hétszeres világbajnoka.

Szörnyen érzem magam. Ez a legrosszabb szezonom, és bármennyire is próbálkozom, csak egyre rosszabb lesz. Pedig mindent megpróbáltam, az autóban és azon kívül is

– nyilatkozta a Las Vegas-i Nagydíj után.

A Ferrarinál az első idényét töltő Hamilton az utolsó helyről rajtolt és a tizedik helyen végzett, de a két McLaren kizárása után a nyolcadik helyre lépett előre.

A Ferrarival legutóbb 2009-ban Abu-Dzabiban fordult elő, hogy gyenge teljesítménye miatt a rajtrács végéről indult az egyik autója.

A januárban érkezett hétszeres vb-győztes az eddigi 22 futam során nem állt dobogón, a szezon fénypontját az jelentette számára, hogy márciusban Sanghajban megnyerte a sprintfutamot.

Az olasz istálló tavaly második lett a konstruktőrök között, most viszont a negyedik helyen áll.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hankó Balázs az új Erasmus-stratégiáról: A pofátlanságnak is van határa
Megasztár: két versenyző kiesett, összeállt a döntős mezőny
Ezt tegye, ha gondja van az alvással
Szokatlanul keményen lépett fel az EU a brazíliai klímacsúcson
Von der Leyen a béketervről: Három vörös vonal van
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik