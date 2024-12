Forma-1: rajtbalesettel és büntetéssel indult az Abu-Dzabi Nagydíj

Max Verstappen már megnyerte a 2024-as Forma-1-es világbajnokságot, így egyetlen kérdés maradt nyitott csupán az évadban: ki nyeri a konstruktőri világbajnoki címet, a McLaren vagy a Ferrari?

Vasárnap, magyar idő szerint 14 órakor ilyen előzményekkel álltak a rajtrácson a pilóták Abu-Dzabiban. A zöld lámpák felvillanása után Norris megtartotta a vezető pozícióját, ám a negyedik helyről rajtoló Verstappen kilökte az előtte, a másodikról gyorsuló Oscar Piastrit, így mindketten hátracsúsztak. A második helyre így Carlos Sainz jött fel, harmadikként Gasly indult tovább az első körnek.

Az első körben aztán Pérez is megpördült, majd félreállt a pályán, számára véget is ért a futam. A mentés idejére virtuális biztonsági autó jött a pályára, majd az első körös események lezárásaként az is nyilvánvalóvá vált, hogy Verstappen a 10., míg Piastri a 18. pozícióba esett vissza, és mivel a négyszeres világbajnokot találták vétkesnek a rajtbalesetért, 10 másodperces időbüntetéssel sújtották.

A verseny innen folytatódik.