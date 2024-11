Még a szezon vége előtt lemondott a Forma-1 versenyigazgatója

Azonnal hatállyal lemondott posztjáról Niels Wittich a Forma-1-es sorozat versenyigazgatója.

A német szakember azután kapta meg a pozíciót, hogy 2021-ben Michael Masit kirúgta a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a szezonzáró futamon hozott döntéséért. Ez volt az a verseny, amelyen Nicholas Latifi balesete után az utolsó pillanatban még engedélyezte a versenyt, Max Verstappen pedig megelőzte Lewis Hamiltont, így világbajnok lett.

Azóta Wittich töltötte be a pozíciót, de az idei szezonban is rengetegen kifogásolták a versenybírók tevékenységét, így talán nem meglepő a változtatás. Az új versenyigazgató az a Rui Marques lett, aki korábban F2-ben és F3-ban vállalt szerepet.

A szervezet továbbá arról is beszámolt, hogy a 2025-ös szezonban az F1 75. évfordulója alkalmából egy nagyszabású évadnyitó rendezvényt szervez a londoni O2 Arénában, ahol mind a tíz csapat ott lesz és bemutatja pilótáit, valamint az autóik új festését.

More on news of F1's massive 2025 season launch event 👇#F1 #F175LIVEhttps://t.co/RtOUHSPI5S