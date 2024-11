2024-ben először nem Verstappen indul pole-pozícióból egy sprintfutamon

Oscar Piastri nyerte a Forma-1-es Brazil Nagydíj sprintfutamának időmérőjét.

A Sao Paulóban rendezett időmérő már az első etapban hozott meglepetést, mert Valtteri Bottas továbbjutott, Fernando Alonso és Juki Cunoda viszont nem. Folytatódtak a váratlan eredmények Q2-ben is, ugyanis Lewis Hamilton és Sergio Pérez sem tudta beverekedni magát a tíz legjobb közé, míg Pierre Gasly és Oliver Bearman viszont igen.

Ezt követően minden szem az élmezőnyre tapadt, ugyanis z idény végéhez közeledve felértékelődtek a sprintfutamokért kapható extra pontok. A Red Bullnak és Max Verstappennek különösen, mivel a címvédőt a vasárnapi nagydíjon öt rajthelyre megbüntették. Ebből a szemszögből egészen tragikusnak mondható, hogy

az eddigi összes sprintfutamon pole-ból rajtoló Verstappen Sao Paulóban csak a negyedik rajthelyet csípte el.

Az első sorból Piastri mellett a csapattársa, Lando Norris indul majd, harmadik helyre pedig Charles Leclerc került be. Megfelelő stratégiával Norris akár 4-5 pontot is faraghat abból a 47-ből, amennyivel le van maradva Verstappen mögött.

#F1SPRINT QUALIFYING CLASSIFICATION@McLarenF1 lock out the front row, Verstappen starts from fourth 👀#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/TzDo798o7P