Ausztriában nem lehet elkapni Max Verstappent

Max Verstappen nyerte szombaton a Formula-1-es Osztrák Nagydíj időmérőjét.

Azok után, hogy a holland pilóta nagy csatát követően behúzta az idény harmadik sprintfutamát is, magabiztos teljesítménnyel rukkolt elő az időmérőn is. Q1-ben két-két Williams- és Kick-versenyzőtől vettünk könnyes búcsút, valamint némi meglepetésre Lance Strolltól. A második szakaszban elmaradt a meglepetés, Fernando Alonso mellett búcsúzott a két RB-pilóta, Pierre Gasly és Kevin Magnussen is.

A legjobb tíz mezőnyébe így aztán a Red Bull, a Ferrari, a Mercedes és a McLaren is két-két versenyzőt delegált, mellettük Nico Hülkenberg és Esteban Ocon fért még a mezőny első felébe. Az utolsó két szakaszban lényegében elérhetetlen volt Verstappen, mögötte viszont szoros csatát vívott egymással Lando Norris és Oscar Piastri. Ebből a brit került ki győztesen, ráadásul Piastri körét elvették pályaelhagyás miatt, ezért George Russell zárt harmadik helyen, a második sorba még Carlos Sainz fért oda.

Piastri mellett egyébként Charles Leclerc is bánkódhat, mert az ígéretes utolsó körének végén az utolsó kanyarban kicsúszott a pályáról.