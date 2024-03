Max Verstappen indulhat az Ausztrál Nagydíjon is az élről

Max Verstappen nyerte szombat reggel a Forma-1-es Ausztrál Nagydíj időmérőjét.

A két Alpine-os pilótának ezúttal is gondot okozott, hogy versenyképes legyen, Pierre Gaslynak csak egy rövid időre sikerült vonal fölé ugrania. Végül mégis Esteban Ocon vetődött be a 14. helyre, így neki sikerült beverekednie magát a legjobb 15-be. Daniel Ricciardo is nagyot autózott az utolsó pillanatban, de ezt elvették tőle, mert elhagyta a pályát a 4. kanyarban, így 18. lett. Visszasorolásával Kevin Magnussen továbbjutott, viszont Csou Kuan-jü és Nico Hülkenberg is kipottyant.

Q2-ben aztán a világ szeme Alexander Albonon volt, aki ugyan összetörte az autóját pénteken, mégis beülhetett Logan Sargeant kocsijába, hogy pontot szerezzen a Williamsnek. A thai pilóta nagyon küzdött érte, de egy tizedmásodperccel lemaradt a továbbjutásról. Oconnal, Valtteri Bottasnak és Magnussennek gyakorlatilag esélye sem volt az első tízbe jutnia, Juki Cunoda viszont az utolsó pillanatban bevetődött kilencediknek, ezzel a 11. helyre tolva Lewis Hamiltont.

Jöhetett a lényeg, az utolsó szakaszban pedig Max Verstappen beletaposott a gázba, aki 1 perc 16 másodperc alatti időt autózva, körrekorddal nyerte meg pályafutása 35. pole-pozícióját. Egyben zsinórban harmadjára indulhat az élről a szezonban.

Nagyon sokáig úgy tűnt, a rajt első két sora csak a Ferrari és a Red Bull pilótáival kezdődhet majd, de erről senki sem szólt Lando Norrisnak, a brit pedig bevetődött a Q3 legvégén negyedik helyen. Charles Leclerc csak ötödik lett a hibája után, Carlos Sainz viszont bejött másodiknek Sergio Pérez elé. A meglepetést újra Juki Cunoda okozta, aki az utolsó körében nyolcadik helyre ugrott, megelőzve a két Aston Martint.