Räikkönen: Igazából örülök, hogy mindjárt vége

Két futam van hátra a Forma-1 2021-es szezonjából, egyben Kimi Räikkönen karrierjéből is, aki az idény végén visszavonul a sorozattól. A 2007-es világbajnok finnt a hétvégi, szaúdi verseny előtti sajtótájékoztatón megkérdezték, érzékenyen érinti-e az, hogy már nemsokára lezárja a pályafutását.

Már várom. Igazából örülök, hogy mindjárt vége.

Miért is kéne elérzékenyülnöm? Nem szomorú, vagy rossz dolog ez, sőt inkább jó. Ez a két verseny ugyanolyan lesz, mint az összes többi. Dolgozunk keményen, remélhetőleg az eredmények is jók lesznek” – mondta a 42 éves Räikkönen az újságíróknak. Arról is megkérdezték, hogy bár nem híve a pályák körbesétálásának, most kivételt tesz-e a szaúdi aszfaltcsíkkal, mégiscsak az egyik leghosszabb a versenynaptárban, mire azt felelte: még egy ok, hogy most se tartson pályabejárást.

Különösebben nem mozgatja, hogy versenyben van a szezon legtöbb előzéséért járó különdíjért, ami pedig a jövőt illeti, pár futamra elmegy majd, de az biztos, hogy nem fogja a jövő évi 23 verseny mindegyikét követni.