Lewis Hamiltoné a pole Katarban, de nem ez a Red Bull legnagyobb baja

A címvédő Lewis Hamilton nyerte a Forma-1-es Katari Nagydíj időmérő edzését.

Q1-ben kevés meglepetés történt, a két Haasnak esélye sem volt, a két Alfa Romeónak sem sikerült megfelelő kört összeraknia. Nicholas Latifi búcsúzott még rögtön az első szakaszban, de George Russell is épphogy a vonal fölött maradt. A brit pilótát mindenki meg is előzte Q2-ben, ahol viszont már hemzsegtek a meglepő kiesések.

Egyrészt Charles Leclerc úgy lett 13., hogy a rádióban is azt mondta csapatának, gőze sincs, hol maradtak másodpercek a körében. Másrészt Daniel Ricciardo is csak 14. helyen zárt, ami viszont akár a világbajnoki címre is hatással lehet,

Sergio Pérez 11. helyen zárta az időmérő edzés középső szakaszát, vagyis nem jutott Q3-ba. A Red Bull így egyedül Max Verstappenben bízhat, hogy a Mercedeseket kordában tartsa a futamon.

Zárásként jöhetett a csata a pole-ért, sorrendben Lewis Hamilton, Valtteri Bottas és Max Verstappen is lila első szektorral kezdett, végül a címvédő állt az élre. Az utolsó percben aztán tovább javított Hamilton és 1:20.827-es űridővel nyerte meg az időmérőt. Verstappen négy tizedmásodperccel lemaradva lett a második, Bottas a harmadik, Pierre Gasly pedig annak ellenére is negyedikként zárt, hogy az utolsó körében defektet kapott.