Beleszólt a piros zászló, Leclerc indul a pole-ból Bakuban

Charles Leclerc szerezte meg az első rajtkockát a Forma-1 Azeri Nagydíján, ráadásul Monacóval szemben most egyben maradt a Ferrari. Lewis Hamilton indul még az első sorból, miközben négy piros zászlót is láttunk. Max Verstappené a harmadik rajtkocka.

Az utcai pályákon gyakran lehet piros zászlóval számolni, most konkrétan a Q1-ben kétszer is meg kellett szakítani a körözgetést, Lance Stroll és Antonio Giovinazzi is a 15-ös kanyarban törte össze az autóját.

Az első etapban még nem volt nagy meglepetés, majd a másodikban Daniel Ricciardo miatt intették le előbb a szakaszt, ennek leginkább az akkor tizenegyedik helyen álló Sebastian Vettel itta meg a levét, aki a csapatrádión elégedetlenkedett is egy sort. Esteban Ocon, Ricciardo, Kimi Räikkönen és George Russell is kiesett a Q2-ben.

A Q3-ban órási taktikai csatára volt kilátás, amikor Leclerc már az élen állt, de előbb Cunoda Juki, majd Carlos Sainz törte össze az autóját, így a nagy hajrá előtt le is intették az időmérőt. Leclercé lett így a pole, mögüle Verstappen és Hamilton indul, szóval izgalmas rajt elé nézünk. A negyedi rajtkocka Pierre Gaslyé.