Verstappen a falban, félbeszakították miatta a szabadedzést

Az Aplha Tauri versenyzője, Pierre Gasly volt a leggyorsabb a Forma-1 Azeri Nagydíjának harmadik szabadedzésén szombaton. A francia ráadásul komoly előnnyel, bő három tizeddel volt gyorsabb, mint Sergio Pérez a Red Bull-lal.

Bár Lewis Hamilton volt a harmadik leggyorsabb, a Mercedes számára egyelőre szenvedős az azeri hétvége, a hétszeres világbajnok a szabadedzésen végig arra panaszkodott, hogy nincs meg a megfelelő tapadás. Valtteri Bottas csak a 13. lett.

Max Verstappen piros zászlós leállást okozott, amikor elmérte az egyik kanyart, a kerekei leblokkoltak, a Red Bull pedig a falba csúszott. Bár nem tűnt komolynak a sérülés az autón, a holland nem tudta folytatni. Tíz percig állt a szabadedzés.

Nicely done, @PierreGASLY 👏

A gap of 0.344s to Sergio Perez in P2!#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/l0JvFCYeIT

