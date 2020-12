Mick Schumacher riválisa is a Forma-1-ben folytatja

A japán Cunoda Juki veszi át a távozó orosz pilóta, Danyiil Kvjat helyét a Forma-1-es világbajnoki sorozatban szereplő Alpha Taurinál. A csapat szerdán jelentette be a húszéves versenyző szerződtetését, aki idén a Forma-2-ben szerepelt és a pontverseny harmadik helyén zárt – az a Mick Schumacher lett a bajnok, aki szintén az F1-ben folytatja, ő a Haashoz igazolt.

– nyilatkozott a Red Bull istálló akadémiáján nevelkedett Cunoda az MTI cikke szerint.

A 20 éves tehetség 2014 vége, Kobajasi Kamui búcsúja óta a sorozat első japán versenyzője lesz.

JAPAN BACK ON THE GRID! 🇯🇵 @yukitsunoda07 joins Scuderia AlphaTauri for the 2021 @f1 season! 👊 pic.twitter.com/RKzntSQWyZ

