Fernando Alonso visszatért és egyből a csúcson van

Kedd délután tartották az első idényzáró Forma-1-es tesztet, amelyen a Renault színeiben visszatért Fernando Alonso. A korábbi világbajnok spanyol rögtön remek teljesítménnyel rukkolt elő, ugyanis a leggyorsabb volt Abu-Dzabiban.

Alonso mögött a Mercedes színeiben versenyző Nyck de Vries és Stoffel Vandoorne végzett a képzeletbeli dobogón. Rajtuk kívül is sok új név kapott lehetőséget, a Forma-2-ben harmadik helyen végző Cunoda Juki az AlphaTauriban ülve hozott össze ötödik helyet, míg az F2-es bajnok, Mick Schumacher tökutolsó lett a Haasszal.

A Racing Point és a McLaren nem vett részt a teszteken.

This new guy Alonso has made a promising start 😉#F1 #F1Testing pic.twitter.com/T1mDgkftdH

— Formula 1 (@F1) December 15, 2020