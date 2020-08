Végre élesben is kipróbálhatja magát a magyarokat imádó Forma-1-es pilóta

A magyarokat szívből imádó Roy Nissany végre bemutatkozhat a Forma-1 mezőnyében, derült ki kedden. A Williams tesztpilótája elmondta, imadja a Hungaroringet és mindig otthon érzi magát hazánkban, ahol a pályafutását kezdte és legfőbb vágya a mogyoródi pályán F1-es autóba szállni.

2019-ben már körözgetett csúcskategóriás autóval, az Abu-dzabi Nagydíj utáni a teszteléseken az izraeli pilóta ült a kormánynál. Jön azonban az újabb lépcsőfok a karrierjében:

a Williams bejelentése szerint pénteken Nissany vezet majd az első szabadedzésen.

In the car on Friday for FP1 will be our Official Test Driver, @RoyNissany 👌#SpanishGP 🇪🇸 | #WeAreWilliams 💙 pic.twitter.com/zd2f1rJhFd

— WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) August 11, 2020