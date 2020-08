Räikkönen megdöntötte Schumacher rekordját

Öt futam után nincs még pontja az idei Forma-1-es vébén Kimi Räikkönennek. A 2007-es világbajnok a hétvégén a 15. helyen zárt az Alfa Romeóval a 70. évforduló Nagydíján, idei eddigi legjobb eredménye a Stájer Nagydíjon elért 11. hely.

A szenvedős idényben legalább annyi öröme lehet a finn pilótának, hogy megjavította a hétszeres világbajnok Michael Schumacher rekordját, és immár övé a legtöbb megtett kör a Forma-1 történetében, szám szerint 16 845.

RECORD BREAKER 😎

Kimi has now raced more laps than any other driver in F1 history 👀#F170 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/2X8NbW8ebF

— Formula 1 (@F1) August 10, 2020