Charles Leclerc barátnőjének fizetnie kellett, hogy hazajusson

A Ferrari fiatal versenyzője, Charles Leclerc a koronavírus-járvány miatti szünetben kezdett el szimulátoros videojátékokkal játszani. Kiderült, hogy ebben is topkategóriát képvisel, a virtuális futamokon rendre dobogós helyen végez.

Úgy fest, a lelkesedése egy kicsit nagyobb is a kelleténél, mivel annyira belefeledkezett a játékba, hogy a barátnője hiába zörgette az ajtót, nem engedte be Leclerc. A lány rafinált volt, tudta, hogy a monacói autóversenyző streameli a játékot, így aztán fölment a Twitch-csatornájára, hogy szóljon neki, ugyan engedje már be.

Igenám, csakhogy Leclerc csatornáján csak azok chatelhetnek a pilótával, akik az ötdolláros feliratkozással támogatják. Leclerc barátnője így kénytelen volt öt dollárért feliratkozni, hogy szóljon, hazajött és arra vár, hogy beengedje őt a párja 25 percnyi várakozás után.

Resume of the stream:

My girlfriend had to buy a subcription to my Twitch to be able to ask me in the channel chat if I could open her the front door. She waited 25 mins downstairs as I couldn’t hear my phone, I had the headphones and was very focus on my rally race😂

— Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 16, 2020