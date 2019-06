Alonso és a Toyota idén is megnyerte a Le Mans-i 24 órást

2018 után idén is a Fernando Alonsóval felálló Toyota-csapat nyerte a legendás Le Mans-i 24 órás versenyt.

A kétszeres Forma-1-es világbajnok Alonso Sebastien Buemivel és Nakadzsima Kazuki alkotta a győztes csapatot, akik korábban szintén versenyeztek a Forma-1-ben.

A második helyen szintén egy Toyota végzett, a 7-es rajtszámú autó, amelyet Mike Conwey, Kobajasi Kamui és José María López vezetett, egészen az utolsó óráig az élen haladt, de két defekt miatt végül a második helyen ért célba.

Alonsóék végül a 385 körös megbízhatósági versenyt 17 másodperces előnnyel nyerték meg.

#8 @Toyota_Hybrid TS050 wins the 24 Hours of Le Mans for the second time this Super season!

Well done to @alo_oficial, @kazuki_info and @Sebastien_buemi!#WEC #SuperFinale #LeMans24 pic.twitter.com/fEgnzaxiRc

— 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) 2019. június 16.