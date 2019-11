Max Verstappen nyerte az álmosra sikerült első szabadedzést

Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Amerikai Nagydíj eseménytelen szabadedzését.

A száguldó cirkusz mezőnyéből többen is panaszkodtak arra, hogy a kilencedik kanyarban valami megdobja az autót, de mégsem ezért vették el Charles Leclerc egyik legjobb idejét a versenybírók, hanem egy másik szabálytalanul bevett kanyar miatt.

Charles Leclerc is caught out by the bump at Turn 9! This is one to watch as the weekend goes on…#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/S6PfQp0ID7

— Formula 1 (@F1) November 1, 2019