Történelmi pole-pozíciót szerzett Verstappen a Hungaroringen

Max Verstappen óriási csatában megnyerte a Forma-1-es Magyar Nagydíj időmérőjét szombaton a Hungaroringen, amellyel pályafutása során először indulhat majd pole-pozícióból egy futamon.

A holland pilóta pályafutásának 93. versenyhétvégéjén jött össze ez a mérföldkő, csakhogy nem egyedül az ő számára bizonyult történelminek a mogyoródi bravúr: Verstappen az F1 történetének századik versenyzője, aki pole-t nyert.

Max Verstappen secured his first pole, at the 93rd attempt 🙌

He is the 1⃣0⃣0⃣th driver to do so, and it’s a first Honda-powered pole since 2006, too 👏#F1 #HungarianGP 🇭🇺https://t.co/wSJl1vpvsB

