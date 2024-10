Szász Júlia a Nemzeti Színházban történt balesetéről: Álmomban van, hogy teljesen újraélem

Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó tavaly novemberben szenvedtek súlyos balesetet a Nemzeti Színházban: a Rómeó és Júlia című darab előadása közben métereket zuhantak egy színpadi díszletelemről. A baleset következtében Horváth Lajos Ottó maradandó sérüléseket szenvedett.

A két színész ügye közel egy évig húzódott a Nemzeti Színházzal, végül október 22-én közös sajtóközleményben tudatták, hogy peren kívül sikerült megállapodást kötniük.

A színésznő a történekkel kapcsolatban a Fókusz stábjának adott interjút, melyben elmondta, mindenre emlékszik a balesetből – melyet a mai napig van, hogy újraél. Mint ismeretes, Szásznak a bordái törtek el illetve repedtek meg a zuhanás következtében, továbbá a lába is eltört két helyen, amit velőűrszegezéssel, csavarokkal rögzítettek, utóbbiakat ki is tudja tapintani a bőre alatt. Miután első alkalommal hazaengedték a kórházból, a törött bordái megsérthették a tüdejét, valószínűleg ennek következtében légmell is kialakult nála. Bevallása szerint a baleset következtében máig kicsit féloldalas, így sokat fáj a háta és a dereka.

Amikor arról kérdezték, a testi vagy a lelki felépülés volt-e számára nehezebb, a színésznő a következőt felelte:

A lelki része nehezebb, mert az a mai napig nagyon hullámzó. Nagyon sokat álmodtam a balesetről is, meg ahhoz kapcsolódóan is voltak álmaim, és az még néha visszatér. Van, hogy így teljesen, élesen újraélem.

Ami a színpadra való visszatérését illeti, Szász Júlia a baleset után idén szeptemberben játszott először újra a közönségnek, a Centrál Színház 2:22 című előadásának egyik főszerepét vette át. Mint mondja, kezdetben nehéz volt visszaállnia a színpadi munkára, az első előadás előtt pedig annyira izgult, hogy a darab első fele testen kívüli élmény volt a számára, de nagyon jót tett a lelkének, hogy ismét cselekvőképes és dolgozni tud. Igyekszik fokozatosan terhelni magát, amihez jó feladatokat kap a teátrumokban.

A novemberi baleset következményeivel kapcsolatban a színésznő a riportban megosztotta, hogy a térdei máig nem hajlanak úgy, mint a sérülése előtt, de nagyon dolgozik azon, hogy ez változzon. Hetente többször gyógytornázik és pszichológushoz is jár, hogy a lelkét begyógyítsa – melyben a családja, a barátai és néhány kollégája is igyekezett őt segíteni az elmúlt közel egy évben.

Horváth Lajos Ottó és Szász Júlia egyébként hamarosan ismét apa-lánya párost alakítanak majd a színpadon a Centrál Színházban. Közelgő szereplésükről a színésznő azt mondta, reméli, terápiás lesz majd a közös játékuk.