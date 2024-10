Noah Schnapp elmondta, hogyan segítette őt Winona Ryder a Stranger Things forgatásán, amikor még gyerek volt

Noah Schnapp a hétvégén az Epic Cons The Upside Down fesztiválon járt, ahol a People szerint arról is beszélt, hogyan segítette őt sorozatbeli édesanyja, Winona Ryder a Stranger Things forgatásain, amikor még gyerek volt.

Winona mindig is olyan védelmező anyafigura volt a számomra. Még most is… de ha most visszatekintek, mindent megtett, hogy az legyen

– fogalmazott a jelenleg 20 éves színész, majd megosztotta, hogy Ryder annak idején a forgatási lakókocsijába invitálta őt, ahol sokat foglalkozott vele, külön átvették például az érzelmes jeleneteket.

Annyira törődött azzal, hogy jól és biztonságban érezzem magam

– mondta Schnapp, hozzátéve: megfizethetetlennek találta azt, ahogyan Ryder a forgatásokon bánt vele.

A Stranger Things első évadának 2016-os bemutatója óta nyolc év telt el, a színész pedig azóta a többi főszereplővel együtt felnőtt. Ennek nyomán elmondta, hogy szinte felcserélődtek a szerepek közte Winona Ryder között.

Annyira vicces látni, ahogy a kapcsolatunk fejlődött, mert most, ebben az évadban végre az a helyzet, hogy oké, már nem vagyok kisgyerek. És most néha azon kapom magam, hogy átölelem és védelmezem őt, magasabb vagyok nála. Tegnap este azt mondta nekem: »olyan vicces, hogy ezek a szerepek most felcserélődtek. Te vagy az, aki megvéd engem«.

A fesztiválon Schnapp azt is elmesélte, hogy 9 éves volt, amikor részt vett a Stranger Things meghallgatásán, és végül egy ottalvós táborban értesült arról, hogy ő kapta meg Will Byers szerepét. Sorozatbeli barátaival kapcsolatban elárulta, hogy Millie Bobby Brownt, Gaten Matarazzót, Caleb McLaughlint és Finn Wolfhardot is családtagjaiként szereti, és mindenképp szeretné velük tartani a kapcsolatot – a sorozat soron következő ötödik évadával ugyanis véget ért a már megszokott közös útjuk.