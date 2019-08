Verstappen rommá alázta a Renault-t

Fantasztikus napot tudhat maga mögött Max Verstappen. A Red Bull pilótája ugyanis megszerezte pályafutása első pole-pozícióját a Magyar Nagydíj időmérőjén, ráadásul mindezt pályacsúccsal érte el.

Az időmérők után az újságírókkal arról beszélgetett, hogy a motorerősség terén még nem érték be a Ferrarit, de szépen haladnak. Valaki felvetette, hogy a Renault azt állítja, a francia istállóban már átlépték az ezres lóerőt is. Verstappen kendőzetlen őszinteséggel válaszolt:

On claims that Renault have 1,000bhp, Verstappen says: “If they have 1,000bhp, they must have a really bad car.” A little snigger from Hamilton at that

— Andrew Benson (@andrewbensonf1) August 3, 2019