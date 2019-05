A Mercedesek és a Toro Rossi thaiföldije odavertek az edzésen

A csütörtök délelőtti elsőhöz hasonlóan a délutáni második szabadedzésen is Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Monacói Nagydíjon.

A második gyakorláson az ötszörös vb-győztes – címvédő és a pontversenyben élen álló – Hamilton mögött másodikként csapattársa, a finn Valtteri Bottas végzett, míg a harmadik legjobb köridőt a német Sebastian Vettel (Ferrari) érte el. A Mercedesek közepes gumikon kezdtek, majd lágyra váltottak, és innentől simán elhúztak a riválisoktól.

Nagyot ment a Toro Rossi thaiföldi pilótája, Alexander Albon, aki az ötödik legjobb időt autózta.

An impressive session for @alex_albon, delivering fifth fastest (ahead of Toro Rosso team-mate Daniil Kvyat 14th fastest) in an FP2 dominated by @MercedesAMGF1 😮

Don’t miss qualifying highlights 6:30pm Saturday on #Channel4 and #All4 📺#C4F1 #MonacoGP 🇲🇨 pic.twitter.com/Mgi4LaHtoI

— Channel 4 F1® (@C4F1) 2019. május 23.