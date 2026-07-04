2026-os fifa-világbajnokságargentin válogatottfoci vb 2026labdarúgás
Foci foci vb 2026

Kiderült, mit mondott Messi a zöld-fokiak kapushősének

Lionel Messi és Vozinha a világbajnokságon.
Wu Zhizhao/VCG via Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 07. 04. 10:03
Lionel Messi és Vozinha a világbajnokságon.
Wu Zhizhao/VCG via Getty Images

Lionel Messi parádés gólt szerzett a Zöld-foki Köztársaság elleni meccsen, de a címvédő Argentína megszenvedett a vb-újonccal, ráadásul Vozinha, az afrikaiak kapusa több nagy védést is bemutatott Messivel szemben, egyszer egy trükkös szabadrúgást szedett ki a felső sarokból. A két játékos aztán a lefújás után váltott pár szót, a 40 évesen is a vb felfedezettjének számító Vozinha pedig elárulta, mi hangzott el kettejük közt.

Megölelt, és azt mondta: »Remek kapus vagy, az országod büszke lehet rád«. Hihetetlen érzés volt

mondta Vozinha, aki ezután megköszönte a nyolcszoros aranylabdás szavait, és elárulta neki, őt tartja a legjobbnak.

Utána megkérdeztem, hogy nekem adná-e a mezét, mire azt felelte, hogy az interjúk után az öltözőfolyosón megkaphatom.

A zöld-foki csapat minden várakozást felülmúlt, ugyanis veretlenül hozta le a tornát – a hosszabbításos vereség döntetlennek számít –, pedig az argentinok mellett játszott a spanyolokkal és Uruguayjal is. A címvédő ellen is a 110. percben még 2-2-re állt a csapat, amely a végsőkig támadott, hogy kiharcolja a tizenegyespárbajt.

Kapcsolódó
Lionel Messi player of Argentina during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match between Argentina and Cape Verde, at Miami Stadium, in Florida, United States, on Friday, July 03, 2026.
„Messi elkerülte a monumentális megaláztatást” – így látták a lapok az argentin vergődést
A nemzetközi sajtó reakciói a vb-címvédő válogatott Zöld-foki-szigetek elleni győzelme után.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

Megállíthatja-e bárki a franciákat?

Friss

Népszerű

Összes
„Célkeresztet raktak a hátukra. Elsőként Bodacz Balázs” – Pikó András emlékeztet, hogy a közmédia leendő szakmai vezetője fideszes lejárató anyagot készített a lányáról 13 éve
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik