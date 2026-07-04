Kiderült, mit mondott Messi a zöld-fokiak kapushősének

Lionel Messi parádés gólt szerzett a Zöld-foki Köztársaság elleni meccsen, de a címvédő Argentína megszenvedett a vb-újonccal, ráadásul Vozinha, az afrikaiak kapusa több nagy védést is bemutatott Messivel szemben, egyszer egy trükkös szabadrúgást szedett ki a felső sarokból. A két játékos aztán a lefújás után váltott pár szót, a 40 évesen is a vb felfedezettjének számító Vozinha pedig elárulta, mi hangzott el kettejük közt.

Megölelt, és azt mondta: »Remek kapus vagy, az országod büszke lehet rád«. Hihetetlen érzés volt

– mondta Vozinha, aki ezután megköszönte a nyolcszoros aranylabdás szavait, és elárulta neki, őt tartja a legjobbnak.

Utána megkérdeztem, hogy nekem adná-e a mezét, mire azt felelte, hogy az interjúk után az öltözőfolyosón megkaphatom.

A zöld-foki csapat minden várakozást felülmúlt, ugyanis veretlenül hozta le a tornát – a hosszabbításos vereség döntetlennek számít –, pedig az argentinok mellett játszott a spanyolokkal és Uruguayjal is. A címvédő ellen is a 110. percben még 2-2-re állt a csapat, amely a végsőkig támadott, hogy kiharcolja a tizenegyespárbajt.