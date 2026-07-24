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Újabb magyar válogatott focista igazolt a portugál élvonalba

Szalai Gábor az április, Paks elleni bajnokin.
Purger Tamás / MTI
Szalai Gábor az április, Paks elleni bajnokin.
24.hu
2026. 07. 24. 12:40
Szalai Gábor az április, Paks elleni bajnokin.
Purger Tamás / MTI
Szalai Gábor az április, Paks elleni bajnokin.
A portugál élvonalbeli Marítimo bejelentette, hogy kölcsönben megszerezte Szalai Gábort a Ferencvárostól.

A 26 éves hátvéd 2024-ben a svájci Lausanne-tól igazolt a Fradiba, ahol a legutóbbi szezonban alapember volt, 32 bajnokin, 4 kupameccsen és 11 európa kupamérkőzésen lépett pályára. Borbély Balázs vezetőedző érkezésével azonban a jelek szerint kikerült a kezdőből, így a szezont nem a zöld-fehéreknél tölti, hanem az élvonalba visszajutó Marítimónál.

Szintén Portugáliába igazolt a nyár során Szűcs Tamás, akit a Famalicao megvásárolt a Debrecentől, de Nikitscher Tamás is a Rio Avéban találta meg számításait. Előbbi négyszeres, utóbbi kilencszeres magyar válogatott középpályás.

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