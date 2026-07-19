A franciák kulcsembere próbálkozott becsülettel, de húsz lövésből se talált be a vébén

Szegény Olise két hatalmas ziccert puskázott el a hajrában, a 75. és 81. percben. Ezen a világbajnokságon el volt átkozva: az Opta adatai szerint húszszor próbált gólt szerezni a tornán, de egyszer sem sikerült betalálnia. Ilyen utoljára 2010-ben fordult elő, az akkor 23 éves Lionel Messivel, aki szintén nulla góllal zárta akkor a vébét.

1 – Michael Olise at the 2026 World Cup: ✅7 assists, record at a single WC across the last 60 years

❌0 goal from 20 shots, the most shots without scoring at a single WC since Messi in 2010 Nuanced. pic.twitter.com/aClUGse3ai — OptaJoe (@OptaJoe) July 18, 2026

Azért szégyenkezni nem kell Olisének, hiszen hét gólpasszt kiosztott, amire htvan éve egy futballista sem volt képes. Ettől függetlenül nagyon el lehetett keseredve az angolok elleni találkozót követően, mert a L’Equipé cikke szerint elsírta magát, amiért rajta ment el a meccs.