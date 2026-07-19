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A franciák kulcsembere próbálkozott becsülettel, de húsz lövésből se talált be a vébén

Michael Olise az angolok ellen.
Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images
Michael Olise az angolok ellen.
24.hu
2026. 07. 19. 10:21
Michael Olise az angolok ellen.
Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images
Michael Olise az angolok ellen.
Az angol labdarúgó-válogatott szombatról vasárnapra fordulva 6-4-re legyőzte Franciaországot a világbajnokság bronzmérkőzésén. Pedig Michael Olise lábában volt az egyenlítés 4-3-nál.

Szegény Olise két hatalmas ziccert puskázott el a hajrában, a 75. és 81. percben. Ezen a világbajnokságon el volt átkozva: az Opta adatai szerint húszszor próbált gólt szerezni a tornán, de egyszer sem sikerült betalálnia. Ilyen utoljára 2010-ben fordult elő, az akkor 23 éves Lionel Messivel, aki szintén nulla góllal zárta akkor a vébét.

Azért szégyenkezni nem kell Olisének, hiszen hét gólpasszt kiosztott, amire htvan éve egy futballista sem volt képes. Ettől függetlenül nagyon el lehetett keseredve az angolok elleni találkozót követően, mert a L’Equipé cikke szerint elsírta magát, amiért rajta ment el a meccs.

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