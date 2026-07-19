Adrien Rabiot: Életemben nem láttam még olyan elfogadhatatlan hozzáállást, mint néhány játékosunknál

A harmadik helyért zajló mérkőzés egészen megdöbbentő forgatókönyvet hozott. Mindkét csapatban több olyan játékos is kezdőbe került, akik korábban kevés játékpercet töltöttek a pályán, ám ez Thomas Tuchelnek sokkal-sokkal jobban sült el. A franciák ugyanis hiába próbáltak támadni, semmi sem jött össze, miközben az ellenfelük szinte minden helyzetét belőve 4-0-ra vezetett a szünetben.

Árulkodó, hogy a búcsúmeccsén kispadon ülő Didier Deschamps négyet cserélt félidőben, így fordulás után egészen más csapattal futott ki a pályára. Ennek meg is lett az eredménye, 4-3-ra felzárkóztak a franciák, ám a hajrára az angol cserék is beindultak, így végül őrült meccsen 6-4-re nyert Anglia.

Az első félidőt elég szégyenletesen kezdtük. Életemben nem láttam még olyan hozzáállást, mint amilyet néhány játékosunk mutatott! Ez egy kicsit csalódást okoz, mert ez volt az utolsó mérkőzés, amelyen jól kellett volna teljesítenünk ebben a versenysorozatban.

– idézte a L’Equipé napilap Adrien Rabiot-t, aki az éles mérkőzéseken is a csapat alapemberének számított.

„A Spanyolország elleni vereség után nagy a csalódás, de a végső pillanatig volt még tennivalónk, és nem elégedhetünk meg ilyen hanyag játékkal. A félidőben megbeszéltük, hogy büszkeséget kell mutatnunk, és a második félidőben már sokkal jobb volt a teljesítményünk, mert az első félidőben néhány viselkedés elfogadhatatlan volt.”

Didier Deschamps játékosként 1998-ban, szövetségi kapitányként pedig 2018-ban volt világbajnok. Hasonlóra csak Franz Beckenbauer és Mário Zagallo volt képes a német és a brazil együttessel. Ez volt a 27 világbajnoki mérkőzése, amivel rekorderként búcsúzik a válogatottól.