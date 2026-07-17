Kiderült, milyen hosszú lesz a vb-döntő szünetében rendezett show

A Marca napilap szerint az argentin és spanyol szövetséghez eljuttatott levél alapján összesen 17 percet vesz majd igénybe a félidő. Ebből

11 percig majd a műsor, három-három percig pedig a színpad, technika és egyéb készületek pályára hordása, majd levitele. Összesen tehát kettő perccel vesz több időt igénybe a két félidő közötti szünet, mint normál esetben.

Korábban a rajongók aggódtak, hogy az úgynevezett halftime show miatt maratoni félidei szünetre kerül sor. A FIFA levele azonban ezt cáfolja.

A show sztárfellépői Shakira, Madonna és Justin Bieber lesz, de állítólag népszerű influenszerek is felbukkannak, mint a tornán vendégeskedő iShowspeed.