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Foci foci vb 2026

Kiderült, milyen hosszú lesz a vb-döntő szünetében rendezett show

A döntő vizualizációja Manhattan felett.
David Ramos/Getty Images
A döntő vizualizációja Manhattan felett.
24.hu
2026. 07. 17. 20:21
A döntő vizualizációja Manhattan felett.
David Ramos/Getty Images
A döntő vizualizációja Manhattan felett.
A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) 2026-ban nagyszabású előadással készül a világbajnoki döntőre. A vb-címért játszó válogatottak szövetségét üzenetben tájékoztatta az ezzel kapcsolatos információkról.

A Marca napilap szerint az argentin és spanyol szövetséghez eljuttatott levél alapján összesen 17 percet vesz majd igénybe a félidő. Ebből

11 percig majd a műsor, három-három percig pedig a színpad, technika és egyéb készületek pályára hordása, majd levitele. Összesen tehát kettő perccel vesz több időt igénybe a két félidő közötti szünet, mint normál esetben.

Korábban a rajongók aggódtak, hogy az úgynevezett halftime show miatt maratoni félidei szünetre kerül sor. A FIFA levele azonban ezt cáfolja.

A show sztárfellépői Shakira, Madonna és Justin Bieber lesz, de állítólag népszerű influenszerek is felbukkannak, mint a tornán vendégeskedő iShowspeed.

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